[{"available":true,"c_guid":"ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon szerda este. Az F-csoport másik meccsén Portugália játszik Franciaországgal Budapesten a Puskás Arénában. A hvg.hu a mérkőzéseket élőben közvetíti.","shortLead":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon...","id":"20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508ecf27-6a14-471f-b5e3-4b2bb8e8ace3","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 23. 20:53","title":"Németország – Magyarország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi Eb-szereplésünknek vége, jó pár fontos tanulságot le tudunk szögezni. ","shortLead":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi...","id":"20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dc608-1a3c-4460-b20a-3e402a57280f","keywords":null,"link":"/sport/20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Amikor nincs jobb- és baloldal, csak a gól – 7 tanulság a válogatott Eb-szerepléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","shortLead":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","id":"20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39738c5-2738-45d4-b1bd-aaf20a67a7b7","keywords":null,"link":"/elet/20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","timestamp":"2021. június. 25. 10:35","title":"Bőrgatyában parádézik és tehenet fej Max Verstappen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","shortLead":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","id":"20210623_angela_merkel_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f3b1c-5d84-429e-afd8-da18a55071ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_angela_merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 17:10","title":"Merkel is kritizálta a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan: útközben fialt le több nőstény is, a felnőtt állatok pedig fekve pihentek. A kutatók csak abban biztosak, hogy nem klasszikus vándorlásról van szó, illetve hogy az állatok kimerültek és stresszesek.\r

","shortLead":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan...","id":"20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a0a9-e973-4ce1-b63a-261c2d55ba87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","timestamp":"2021. június. 23. 16:51","title":"Feladja a leckét az elefántkutatóknak a Kínát keresztül-kasul bejáró csorda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","shortLead":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","id":"20210624_miami_omlas_lakohaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15889888-d0f5-48c0-a287-9061ae66a46a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_omlas_lakohaz","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"Összeomlott egy 12 emeletes lakóház egy része Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől a repülőgép hajtóművének hangereje olyan lehet majd, mint egy hajszárítóé.","shortLead":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől...","id":"20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28f9e74-cfe3-4b84-9f34-89ce1ca948bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Feltalálták a hangszigetelést, ami lehalkítja a repülőgépek hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","id":"20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e021641-082c-44e1-b2bf-63cfc70934bf","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","timestamp":"2021. június. 24. 18:20","title":"Rossi két éve majdnem otthagyta a válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]