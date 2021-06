Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 20 éve nem volt olyan meleg, mint a napokban.","shortLead":"Majdnem 20 éve nem volt olyan meleg, mint a napokban.","id":"20210624_Pentekig_meghosszabbitottak_a_harmadfoku_hosegriadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37547dc-df47-441f-82c7-a3c277b7f189","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Pentekig_meghosszabbitottak_a_harmadfoku_hosegriadot","timestamp":"2021. június. 24. 17:10","title":"Soha ilyen meleget nem mértek még az országban, péntekig meg is hosszabbították a hőségriadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megállapodás szerintük nem biztosít érzékelhető bérnövekedést.","shortLead":"A megállapodás szerintük nem biztosít érzékelhető bérnövekedést.","id":"20210625_mozdonyvezetok_szakszervezete_mav_bermegallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc43b4-f18a-4a20-92f8-3a5345c25f27","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_mozdonyvezetok_szakszervezete_mav_bermegallapodas","timestamp":"2021. június. 25. 16:07","title":"A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem kér a MÁV bérmegállapodásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvényen nem hivatalosan össze is lehet házasodni. Egy ideig piknikszerű volt a hangulat, de aztán megjöttek a Mi Hazánk-osok és a Magyar Gárdá-sok.","shortLead":"A rendezvényen nem hivatalosan össze is lehet házasodni. Egy ideig piknikszerű volt a hangulat, de aztán megjöttek a Mi...","id":"20210625_demonstracio_szeged_lmbtq_azonosnemuek_hazassaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aec64c5-a4c7-4009-8155-cfe01f4d8ba3","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_demonstracio_szeged_lmbtq_azonosnemuek_hazassaga","timestamp":"2021. június. 25. 19:05","title":"Az azonosneműek házasságért demonstrálnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz tartozó link. ","shortLead":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz...","id":"20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c19d4-c5ff-4db5-a2dd-eae475d41d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","timestamp":"2021. június. 25. 13:03","title":"Remek funkció érkezik az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","shortLead":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","id":"20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d9c1b-0ed8-4653-9890-4c3614c8aa73","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 25. 16:27","title":"Szijjártó szerint szándékosan engedhették a pályára a szivárványos zászlót lengető szurkolót Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába álljon. Pedig éppen egy ilyen kártevőt fedeztek fel nemrégiben.","shortLead":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába...","id":"20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35aa8e-f10d-4b3a-8157-213c1393af56","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","timestamp":"2021. június. 25. 08:03","title":"A torrentezőket, netes letöltőket támadja egy új vírus – igazságot oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul törlődnek az adatok, akár többévnyi mentés is.","shortLead":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul...","id":"20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c60f3ac-a346-4193-b47d-ed080a2b2853","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","timestamp":"2021. június. 25. 12:03","title":"Most azonnal húzza ki a kábelt, ha ilyen tárolója van – törlődnek az adatok, és senki sem tudja, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","shortLead":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","id":"20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a0a71f-0233-45d9-b6df-0dc567d9f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. június. 25. 10:04","title":"Hét órán keresztül osztályozta a nőket a legszebbtől a legcsúnyábbig, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]