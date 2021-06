Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","shortLead":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","id":"20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e797fb7-465b-46a8-8f1b-a695eb1e327f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","timestamp":"2021. június. 28. 07:23","title":"20,5 milliárd forintot költ a kormány a jövő évre tolt népszámlálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden kirekesztő megnyilvánulástól.","shortLead":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok...","id":"20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05622854-f6f8-49d7-890e-32efdda90dfe","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","timestamp":"2021. június. 26. 21:10","title":"Csányi azt kéri a szurkolóktól, hogy tartózkodjanak a rasszista, homofób és soviniszta megnyilvánulásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","shortLead":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","id":"20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403e514d-3705-4c3a-8e81-b38e43199167","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","timestamp":"2021. június. 26. 17:28","title":"Szombaton 160 helyre mentek ki a tűzoltók az előző napi vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La Libre Belgique azt, hogy nem közölte le a magyar miniszterelnök hirdetését. Más lap annyit reagált, hogy nem fért össze a hirdetés az általuk képviselt értékekkel.","shortLead":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La...","id":"20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c211ddd9-76ad-4c68-85e2-71cf5ce89730","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","timestamp":"2021. június. 28. 08:11","title":"Több külföldi újság visszautasította Orbán fizetett hirdetését, mert az „hadilábon állt az igazsággal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4edb12e-3112-4b30-aff7-8c9593bda449","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az új útvonal hosszabb és állítólag kevésbé látványos. ","shortLead":"Az új útvonal hosszabb és állítólag kevésbé látványos. ","id":"20210627_Balatonhenyen_modositottak_a_Kek_tura_utvonalat_elkeruli_a_NERhez_kotott_kastelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4edb12e-3112-4b30-aff7-8c9593bda449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58589783-813e-4c8e-9012-f76bcf2d7198","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Balatonhenyen_modositottak_a_Kek_tura_utvonalat_elkeruli_a_NERhez_kotott_kastelyt","timestamp":"2021. június. 27. 10:32","title":"Balatonhenyén módosították a Kéktúra útvonalát, elkerüli a NER-hez kötött óriási birtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban bombákat használtak. Sokat.","shortLead":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban...","id":"20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b74fbea-9453-4405-aa69-e02f7a3bc9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 27. 08:03","title":"Videó: 20 tonna bombával töréstesztelt az amerikai haditengerészet az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg a 168.hu. A lap információi szerint így kívánnak tiltakozni az MSZP vezetőségének kizárási hullámára. A kizárások mögött mindenhol a DK sejlik fel.","shortLead":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg...","id":"20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce972c-200d-4fd0-89d0-387c8586380a","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","timestamp":"2021. június. 26. 13:36","title":"Sorra lépnek ki helyi vezetők az MSZP-ből, a DK-t sejtik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter szerint van bőven elég oltóanyagunk, így tudunk segíteni azoknak, akik nem állnak ennyire jól. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint van bőven elég oltóanyagunk, így tudunk segíteni azoknak, akik nem állnak ennyire jól. ","id":"20210627_Magyarorszag_100_ezer_koronavirus_elleni_vakcinat_ad_Csehorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b1f9a7-f8bf-4f56-9a4b-fe99a5e73b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Magyarorszag_100_ezer_koronavirus_elleni_vakcinat_ad_Csehorszagnak","timestamp":"2021. június. 27. 17:25","title":"Magyarország 100 ezer, koronavírus elleni vakcinát ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]