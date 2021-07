Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender” kifejezés.","shortLead":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender”...","id":"20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59a83-11a6-457e-8deb-dc7229cc2749","keywords":null,"link":"/eurologus/20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"Magyarország a gender szó miatt gátolná az uniós fellépést az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságkutató 4,2 százalékos inflációval, 1,2 százalékos alapkamattal és 350–355 forint euróárfolyammal számol jövőre. A növekedés viszont szerintük is 7 százalék lehet.","shortLead":"A gazdaságkutató 4,2 százalékos inflációval, 1,2 százalékos alapkamattal és 350–355 forint euróárfolyammal számol...","id":"20210630_GKI_politikai_erdeke_a_kormanynak_a_magas_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1493de2c-9bfc-4295-a5bd-c472d8efca48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_GKI_politikai_erdeke_a_kormanynak_a_magas_inflacio","timestamp":"2021. június. 30. 09:05","title":"GKI: 355-ös euró, alacsony munkanélküliség és 4 százalék infláció várható ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","shortLead":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","id":"20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e143eeb-b091-4e18-a07e-bba344b3e64d","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 20:10","title":"800 ezer adag Pfizer-vakcinát dobhatnak ki Izraelben, mert lejár a szavatosságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására. Az alábbi program azt is megmutatja az érintetteknél, hogy milyen tényezők gátolják az új operációs rendszer használatba vételét.","shortLead":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására...","id":"20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b48fe-db21-459c-bc2b-1f22c80e5634","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","timestamp":"2021. július. 01. 09:03","title":"Tegye fel ezt a gépére, és megmutatja, min kell változtatnia, hogy megkapja az új Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8f1d73-e6f4-4e7e-8b46-c87bde6336d7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Még szorosabbra fogta Orbán Viktor az adóhivatal ellenőrzését. A NAV új elnöke eddig is a miniszterelnök munkáját segítette, ráadásul az informatikai szakember számára a Tiborcz család sem ismeretlen. Meg is kezdődött a találgatás, mire kellett a váltás.","shortLead":"Még szorosabbra fogta Orbán Viktor az adóhivatal ellenőrzését. A NAV új elnöke eddig is a miniszterelnök munkáját...","id":"20210630_adohatosag_varga_mihaly_valtas_vagujhelyi_ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8f1d73-e6f4-4e7e-8b46-c87bde6336d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf72a0-c39d-4187-a651-e5795278e445","keywords":null,"link":"/360/20210630_adohatosag_varga_mihaly_valtas_vagujhelyi_ferenc","timestamp":"2021. június. 30. 13:00","title":"Rossz és még rosszabb magyarázatok vannak a NAV elnök lecserélésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két táncos megsérült.","shortLead":"Két táncos megsérült.","id":"20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2cb26-a048-49d3-8153-c57a6735f3a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","timestamp":"2021. június. 30. 09:45","title":"Baleset az Operettszínházban: ledőlt a díszlet a főpróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","shortLead":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","id":"20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59552d67-59b8-4af8-9aa7-5ba6917ec7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","timestamp":"2021. június. 29. 15:59","title":"A Pfizer már több mint 6 millió adag vakcinát szállított Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta folyamatosan másolja budapesti példaképe politikáját.","shortLead":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta...","id":"20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88202c8e-c996-473d-a64b-2ba06ed23892","keywords":null,"link":"/360/20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","timestamp":"2021. június. 30. 15:00","title":"Félő, hogy Szlovénia Orbán illiberalizmusát reklámozza majd EU-elnöksége alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]