[{"available":true,"c_guid":"d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja között lesz. ","shortLead":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja...","id":"20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b10f68-9995-49d0-8156-ff32c8bf7831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","timestamp":"2021. június. 30. 16:46","title":"1,4 milliárdos irodába költözik az Alapjogokért Központ, amit 300 millióból újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8f1d73-e6f4-4e7e-8b46-c87bde6336d7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Még szorosabbra fogta Orbán Viktor az adóhivatal ellenőrzését. A NAV új elnöke eddig is a miniszterelnök munkáját segítette, ráadásul az informatikai szakember számára a Tiborcz család sem ismeretlen. Meg is kezdődött a találgatás, mire kellett a váltás.","shortLead":"Még szorosabbra fogta Orbán Viktor az adóhivatal ellenőrzését. A NAV új elnöke eddig is a miniszterelnök munkáját...","id":"20210630_adohatosag_varga_mihaly_valtas_vagujhelyi_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8f1d73-e6f4-4e7e-8b46-c87bde6336d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf72a0-c39d-4187-a651-e5795278e445","keywords":null,"link":"/360/20210630_adohatosag_varga_mihaly_valtas_vagujhelyi_ferenc","timestamp":"2021. június. 30. 13:00","title":"Rossz és még rosszabb magyarázatok vannak a NAV elnök lecserélésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e43f21-dc8a-42cf-a6d3-ebe491e8f296","c_author":"Messer Hungarogáz Kft.","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszakban sok szó esett az oxigénről mint a koronavírusos betegek légzéstámogatásához nélkülözhetetlen gázról, újabban pedig a hidrogénről mint a jövő új, nagy lehetőségeket rejtő energiahordozójáról. De mi a helyzet a nitrogénnel? Miért ez a legnagyobb mennyiségben felhasznált gáz az iparban? Mi áll a megnövekedett felhasználás hátterében, és egyáltalán honnan nyerjük ki a nitrogént?","shortLead":"A Covid-időszakban sok szó esett az oxigénről mint a koronavírusos betegek légzéstámogatásához nélkülözhetetlen gázról...","id":"messer_20210630_Soha_nem_fogyott_meg_ennyi_belole_de_mire_hasznalja_az_ipar_a_nitrogent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e43f21-dc8a-42cf-a6d3-ebe491e8f296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047d8883-b5b0-4b66-a83a-e97a7fb3ac45","keywords":null,"link":"/brandchannel/messer_20210630_Soha_nem_fogyott_meg_ennyi_belole_de_mire_hasznalja_az_ipar_a_nitrogent","timestamp":"2021. június. 30. 07:30","title":"Soha nem fogyott még ennyi belőle: de mire használja az ipar a nitrogént? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Messer Hungarogáz Kft.","c_partnerlogo":"1c865f5d-ebdd-4556-be0e-cc8fb158fb4c","c_partnertag":"Messer"},{"available":true,"c_guid":"b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán ereje, két góllal döntötték el a továbbjutást.","shortLead":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán...","id":"20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9bc245-cc97-4aaa-9de4-658ed284a6ff","keywords":null,"link":"/sport/20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 29. 20:04","title":"Nem ment könnyen, de bedarálta az angol válogatott a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi szintet az év végére.","shortLead":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi...","id":"20210630_imf_gdp_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90781b34-817e-4f79-84f3-7451bc930633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_imf_gdp_novekedes","timestamp":"2021. június. 30. 14:15","title":"6,2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság idén az IMF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta: sajnálja, amit tett.","shortLead":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta...","id":"20210630_kerepes_szatir_hev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f82e95-5e5c-46f6-b427-f72af8d3eb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kerepes_szatir_hev","timestamp":"2021. június. 30. 12:29","title":"Meg akart erőszakolni egy nőt Kerepesen, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A BGP-15 névre keresztelt molekula használata biztonságosnak tűnik, ráadásul egy olyan területen alkalmazhatják, ahol még hatékony gyógyszerjelölt sem volt eddig.","shortLead":"A BGP-15 névre keresztelt molekula használata biztonságosnak tűnik, ráadásul egy olyan területen alkalmazhatják, ahol...","id":"20210629_debrecen_molekula_bgp_15_szivgyogyszer_ironheart_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993e5193-f0e4-4513-9b93-47888f4d8918","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_debrecen_molekula_bgp_15_szivgyogyszer_ironheart_program","timestamp":"2021. június. 29. 19:03","title":"Új molekulát fedeztek fel Debrecenben, szívgyógyszer lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c571ba85-a794-4471-85dd-4c18bb869e44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy új galéria hiánypótló tárlatát.\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210701_Foci_helyett_fotokiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c571ba85-a794-4471-85dd-4c18bb869e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b82cdd-c9d4-4f2a-985e-aab59abd45b0","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Foci_helyett_fotokiallitas","timestamp":"2021. július. 01. 10:15","title":"Foci helyett: Az avantgárd korszellem lenyomatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]