Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","shortLead":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","id":"20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb00ab3-1a92-4bd1-99f6-046758777ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","timestamp":"2021. július. 01. 07:37","title":"Üzent a kínai elnök: Aki zsarnokoskodni próbál felettünk, 1,4 milliárd kínai alkotta, acélos Nagy Falba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás, ferdítés és nettó politikai propaganda, amire megint milliárdokat költenek majd közpénzből.","shortLead":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás...","id":"20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb7b9a-694e-4ec5-8085-6bd781c1fccb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 17:30","title":"Itt az új nemzeti konzultáció: értelmetlen és hazug \"kérdések\" arról, épp kit kell utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Lengyel László","category":"360","description":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején Simicskára, immár Matolcsy Györgyre sincs szüksége Orbán Viktornak. Vélemény.","shortLead":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején...","id":"20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1982caf8-8285-40e7-9f58-06aceae4f307","keywords":null,"link":"/360/20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","timestamp":"2021. július. 01. 15:00","title":"Lengyel László: A Matolcsy–Orbán hideg polgárháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","shortLead":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","id":"20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd692466-8f17-4aff-bd55-24ffafe8aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","timestamp":"2021. július. 01. 08:20","title":"Magyar játékfejlesztő csinált a Hyundai sportos modelljeihez pixelgrafikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","shortLead":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","id":"20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65612012-7a7a-45f3-86f5-63f3c0ed7a4e","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","timestamp":"2021. július. 01. 10:08","title":"Több új McDonald’s nyílhat vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","shortLead":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","id":"20210701_marco_rossi_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb241e7-2d09-42af-b533-2de1e86414a4","keywords":null,"link":"/sport/20210701_marco_rossi_foci_eb","timestamp":"2021. július. 01. 15:29","title":"Marco Rossi: Egy válogatott és két topligás csapat is megkeresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul, hogy míg a kisebbek élvezik a nyarat, addig a felnőtteknek folyamatos készenlétet jelent egy-egy hétvége. Ez az ausztriai Sonnenthermében elképzelhetetlen, hiszen a wellness- és élményközpontot arra találták ki, hogy mindenki megtalálja a szórakozást, majd valóban kisimultan térjünk vissza a hétköznapokba. ","shortLead":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul...","id":"feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d8fc8-bc3d-4602-92a8-ee6e14ed292d","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","timestamp":"2021. július. 01. 07:30","title":"Egy hely, ahova kisgyerekkel is csak ruhát kell csomagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók fedélzetére is beszerelnének.","shortLead":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók...","id":"20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06287974-d83e-4e73-9ddf-4946e2c418a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","timestamp":"2021. július. 01. 10:33","title":"Egy nap alatt csak 0,000000000026 mp-et csúszik a NASA atomórája – forradalmasíthatja az űrutazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]