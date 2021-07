Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"532f0bc8-3875-4c70-9f9e-3710be2c62ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy a jövőben az Office is igazodni fog ahhoz az irányvonalhoz, ami a Windows 11-et is jellemzi.","shortLead":"A Microsoft egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy a jövőben az Office is igazodni fog ahhoz az irányvonalhoz, ami...","id":"20210630_windows_11_microsoft_office_uj_dizajn_kinezet_rancfelvarras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=532f0bc8-3875-4c70-9f9e-3710be2c62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a5238-7d61-48f8-84e9-7ff941a067c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_windows_11_microsoft_office_uj_dizajn_kinezet_rancfelvarras","timestamp":"2021. június. 30. 18:03","title":"Megújul a Microsoft Office, új külsőt kapnak a programok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Három autó karambolozott, csak a külső sáv járható az M1-esen a herceghalmi csomópont után.","shortLead":"Három autó karambolozott, csak a külső sáv járható az M1-esen a herceghalmi csomópont után.","id":"20210702_torlodas_M0s_deli_szektor_M1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071df36-ea22-463f-b0ff-2aaec9564da4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_torlodas_M0s_deli_szektor_M1es_autopalya","timestamp":"2021. július. 02. 08:46","title":"Araszolnak az autók az M0-s déli szektorában és az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","shortLead":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","id":"20210701_kaczynski_targyalas_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95c2ad5-e561-4072-9f3f-139622f10659","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_kaczynski_targyalas_orban","timestamp":"2021. július. 01. 05:12","title":"Kaczynskivel tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók szerint.","shortLead":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók...","id":"20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70d54e-dabc-45f4-8fc4-dc3a338c0c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","timestamp":"2021. július. 01. 16:03","title":"Ez az arcmaszk jelez, ha a viselője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","shortLead":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","id":"20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f39225-5f37-422d-9656-cfcc9a8d96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","timestamp":"2021. július. 01. 19:13","title":"Oroszországban mostantól törvény tiltja a szovjetek és a nácik összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta folyamatosan másolja budapesti példaképe politikáját.","shortLead":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta...","id":"20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88202c8e-c996-473d-a64b-2ba06ed23892","keywords":null,"link":"/360/20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","timestamp":"2021. június. 30. 15:00","title":"Félő, hogy Szlovénia Orbán illiberalizmusát reklámozza majd EU-elnöksége alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","id":"20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7a67a-5e90-4fb1-bbc4-a56a54224e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. július. 01. 09:10","title":"Szivárványos zászlót vittek Orbánnak, nem vette át a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is kiad majd a rendőrség, azt ígérték. ","shortLead":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is...","id":"20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a478d438-39e2-4291-872a-94cebe03e724","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","timestamp":"2021. július. 01. 04:43","title":"Újraindulnak a rendőrség kamerás autói és az összefoglalók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]