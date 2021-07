Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7cf94244-4968-487d-a425-2d69a076b33e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány Orbánra, Soros pedig az ezeréves történelmünkre fedősztori – jött rá a Duma Aktuál. Tüntetni is már csak azért lehet, mert amíg nincsenek otthon az emberek, addig is elvihet valamit tőlük a kormány. Litkai Gergely azt is összegyűjtötte, milyen témák jöhetnek még, amikkel a kormány majd eltereli a figyelmet a komolyabb problémákról. ","shortLead":"Gyurcsány Orbánra, Soros pedig az ezeréves történelmünkre fedősztori – jött rá a Duma Aktuál. Tüntetni is már csak...","id":"20210702_Duma_Aktual_Figyelemeltereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf94244-4968-487d-a425-2d69a076b33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ebd675-d760-4f4b-81de-816688152307","keywords":null,"link":"/360/20210702_Duma_Aktual_Figyelemeltereles","timestamp":"2021. július. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrinc esküvője is csak a válásáról tereli el a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj lesz.","shortLead":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj...","id":"20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e528e1-25d9-4b55-a042-a305dfddb6d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","timestamp":"2021. július. 01. 18:55","title":"Az LMP-s Schmuck Erzsébet feljelentést tesz a Velencei-tavi halpusztulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb törlesztőrészletet szeretnének fizetni.","shortLead":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb...","id":"20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df3fba-8bf7-464f-ac21-3490bf3ed6ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","timestamp":"2021. július. 02. 12:26","title":"Fontos üzenetet küldött a bankoknak az MNB a hitelmoratórium ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","id":"20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6cdd6e-1060-4fc6-b12b-30115644f626","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","timestamp":"2021. július. 02. 07:21","title":"Magyarországon a megújult Seat Ibiza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás, ferdítés és nettó politikai propaganda, amire megint milliárdokat költenek majd közpénzből.","shortLead":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás...","id":"20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb7b9a-694e-4ec5-8085-6bd781c1fccb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 17:30","title":"Itt az új nemzeti konzultáció: értelmetlen és hazug \"kérdések\" arról, épp kit kell utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A természet adott fricskát a kormánynak.","shortLead":"A természet adott fricskát a kormánynak.","id":"20210702_szivarvany_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a7928-9f54-4d4d-b043-ebc2f5248461","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szivarvany_parlament","timestamp":"2021. július. 02. 20:12","title":"Szivárvány provokált a Parlament fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt. Mégsem énekel Mészáros Lőrincéknek Jennifer Lopez. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt...","id":"20210702_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc60a3c4-15eb-44d1-87a1-7abd3bd35e20","keywords":null,"link":"/360/20210702_Radar360","timestamp":"2021. július. 02. 08:10","title":"Radar360: Megszűnik a kötelező maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","shortLead":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","id":"20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48325df4-33f6-498b-ae92-b63730064563","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","timestamp":"2021. július. 01. 16:21","title":"Egy órán át ingyen parkolhatnak Zuglóban a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]