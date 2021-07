Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5fb2c7f-1e40-4b5c-af7f-4aa6f975a227","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer kiemelte, hogy Lodonban úgy lehet ott 60 ezer néző a döntőn, hogy egyre rosszabb a helyzet a koronavírus delta variánsa miatt.","shortLead":"Horst Seehofer kiemelte, hogy Lodonban úgy lehet ott 60 ezer néző a döntőn, hogy egyre rosszabb a helyzet a koronavírus...","id":"20210701_Nemetorszag_uefa_nezoszamok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fb2c7f-1e40-4b5c-af7f-4aa6f975a227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725b82e-fd45-4dd0-b446-10583334d80b","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Nemetorszag_uefa_nezoszamok_koronavirus","timestamp":"2021. július. 01. 21:44","title":"Németország belügyminisztere nekiment az UEFA-nak az Eb magas nézőszámai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János élt évtizedekig, majd a \"citadellás Veres\" szerezte meg. ","shortLead":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János...","id":"202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f0cdfc-958f-4ca2-84e6-8c113338ea4f","keywords":null,"link":"/360/202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","timestamp":"2021. július. 02. 13:00","title":"250 milliós per tárgya lett a Kádár-villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","shortLead":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","id":"20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506044f0-d55e-4c7e-8e74-1d487ff0dc1f","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","timestamp":"2021. július. 01. 14:55","title":"Hihetetlen rekord: egy színész, aki 70 éve a Vígszínház tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem olyanok, mint amik a többiben vannak. Ezekre a magas UV-sugárzás miatt van szükség.","shortLead":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem...","id":"20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d2736e-b4c5-4f82-9dbe-36fd30c4c489","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","timestamp":"2021. július. 01. 18:33","title":"Működik Tibet első gyorsvasútja, ami olyan magasan halad, hogy az utasoknak már extra oxigén kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két, egymással háborúskodó fia születésének hatvanadik évfordulóján felavatta a szobrát, még mindig a Diana brandet látjuk magunk előtt, és továbbra is keveset tudunk az emberről, aki ezt tartalommal megtöltötte. Mitől működött a Diana-mítosz?","shortLead":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két...","id":"20210701_Diana_hercegno_60_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3212a338-29fd-408c-bd27-1905fd8268d8","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Diana_hercegno_60_eves","timestamp":"2021. július. 01. 20:00","title":"Szűzies áldozat vagy ördögi manipulátor? Diana mítosza még ma is zavarba ejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eebc04-5f3d-4c2c-b1cb-49e816f879da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt a Mol-elnök Hernádi Zsolt jelentette be az ATV-n. Szerinte Demeter „eddig is felzavarta az állóvizet”.","shortLead":"Ezt a Mol-elnök Hernádi Zsolt jelentette be az ATV-n. Szerinte Demeter „eddig is felzavarta az állóvizet”.","id":"20210702_demeter_szilard_mol_reszveny_alapitvany_hernadi_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46eebc04-5f3d-4c2c-b1cb-49e816f879da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e54f1-8cda-415b-aa21-9183b4447ed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_demeter_szilard_mol_reszveny_alapitvany_hernadi_zsolt","timestamp":"2021. július. 02. 07:44","title":"Demeter Szilárd is helyet kapott a Mol-részvényeket kezelő alapítványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Senkit nem kényszerített az MSZP társelnöke szerint a párt arra, hogy melyik frakcióba üljön majd a jövőben, de aki önként a DK-t választotta, azt kizárták. Másik két politikusukkal más miatt szakítottak. Ez egy csütörtöki háttérbeszélgetésen hangzott el, ahol a szocialista vezetőket a választások utáni tervekről is kérdeztük. ","shortLead":"Senkit nem kényszerített az MSZP társelnöke szerint a párt arra, hogy melyik frakcióba üljön majd a jövőben, de aki...","id":"20210701_kizaras_MSZP_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fbf954-ea5c-4fad-a379-26656110d5e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_kizaras_MSZP_elovalasztas","timestamp":"2021. július. 01. 12:50","title":"Az MSZP–LMP–Párbeszéd egybeolvadásáról is beszélt kérdésünkre az MSZP vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","shortLead":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","id":"20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b172e6-654f-45f1-90e6-ffba86ea7ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","timestamp":"2021. július. 01. 16:26","title":"Elégedetlen volt a francia válogatott a budapesti Marriott-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]