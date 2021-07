Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75f7faa8-4353-4b9b-8312-6f5eabafcb54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötven rendőr és rendőrkutyák razziáztak az Aranyparton péntek éjjel.","shortLead":"Ötven rendőr és rendőrkutyák razziáztak az Aranyparton péntek éjjel.","id":"20210703_siofok_razzia_aranypart_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75f7faa8-4353-4b9b-8312-6f5eabafcb54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f065a229-28ee-4aea-910d-92b5b708dc60","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_siofok_razzia_aranypart_rendorseg","timestamp":"2021. július. 03. 15:55","title":"Prostituáltakat, illegális árusokat, részeg sofőröket csíptek el a siófoki éjjeli razzián - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","shortLead":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","id":"20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccf728b-23b3-4004-a24b-574f4e4167e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","timestamp":"2021. július. 02. 22:02","title":"Jónak tűnik a Johnson & Johnson vakcinája a delta variánssal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet a teljesítményével.","shortLead":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet...","id":"20210703_anglia_ukrajna_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5073423-d603-4294-a74f-f444dc365ece","keywords":null,"link":"/sport/20210703_anglia_ukrajna_eb","timestamp":"2021. július. 03. 22:57","title":"Öt percig volt izgalmas az Ukrajna-Anglia, sima 4-0 a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most például André Kertész Szigetbecsének ajándékozott képeivel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd047a44-a080-4f1e-8824-8275a4e3c2a3","keywords":null,"link":"/elet/20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","timestamp":"2021. július. 03. 09:30","title":"Foci helyett: Szigetbecse varázsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb költési kedvéről árulkodnak az alkalmazás-áruházak második negyedéves adatai.","shortLead":"Minden idők legnagyobb költési kedvéről árulkodnak az alkalmazás-áruházak második negyedéves adatai.","id":"20210703_app_annie_jelentes_app_letoltesek_koltesek_2021_q2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b513509c-09f8-4ee6-b668-81fe6cbb4f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_app_annie_jelentes_app_letoltesek_koltesek_2021_q2","timestamp":"2021. július. 03. 16:03","title":"Minden rekord megdőlt: rengeteget költöttünk appokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","id":"20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e14148-6832-4bea-92c5-14739683ec03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","timestamp":"2021. július. 02. 17:06","title":"Nagyon úgy tűnik, tényleg csak most csodálkozott rá a kormány arra, hogy nőnek az építőipari árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","shortLead":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","id":"20210703_focieb_pp_szombat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68602daa-8c6a-4da4-9a3b-d9e409a4a72f","keywords":null,"link":"/sport/20210703_focieb_pp_szombat","timestamp":"2021. július. 03. 15:08","title":"Itt visszanézheti, mi történt az Eb szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","shortLead":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","id":"20210702_tuz_pecs_tarsashaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ffeb28-d839-4bbc-872c-303f302501b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tuz_pecs_tarsashaz","timestamp":"2021. július. 02. 20:26","title":"Tűz ütött ki egy ötemeletes társasházban Pécsen, két embert kórházba vittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]