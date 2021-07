Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre kitálalnak. Most épp a műsor producere, Ónodi György beszélt a Boros Lajos YouTube-on futó műsorában néhány szereplőről.","shortLead":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre...","id":"20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08be0d27-c11c-4e94-8c41-7ef07f74fdf4","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","timestamp":"2021. július. 05. 11:37","title":"Verebes „hazug”, Havas „újságírócska”, Csiszár „buta” – egyre rondább a Heti Hetes utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","id":"20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c6f67-c1b6-4cae-a9e8-2cdf2c077a80","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","timestamp":"2021. július. 05. 11:53","title":"Karanténba vonult Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. július. 05. 10:30","title":"Világhódító úton az önvezető járművek: van, ahol már nélkülözhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","shortLead":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","id":"20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91207eee-e873-4c87-925f-1f7982a1fbda","keywords":null,"link":"/sport/20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","timestamp":"2021. július. 04. 09:52","title":"Eldőlt, kik viszik a magyar zászlót az olimpia megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi tüntető között, akinek kárigényével már 9 éve sem számolt, ráadásul ők sem erőltették a jóvátételt. A szaktárca és az ügyvédjük jogos kompenzációt, a jogász PR-trükköt emleget. A 399 megsérült rendőr kártérítéséről nincs szó, pedig a rendőrszakszervezet szerint jogos lenne.","shortLead":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi...","id":"20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8bd10-f177-44de-97e4-dc92531ecc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","timestamp":"2021. július. 04. 11:00","title":"Tüntetők kaptak kártérítést 2006 miatt, több száz sérült rendőr még mindig nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438e6a70-37f3-4b5e-a4bd-9bb81d878445","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai ipar egy ismert alakja digitális pénzzel látná el a rászorulókat, de cserébe ő is kér valamit: biometrikus adatot.","shortLead":"A technológiai ipar egy ismert alakja digitális pénzzel látná el a rászorulókat, de cserébe ő is kér valamit...","id":"20210705_kriptopenz_valuta_wolrdcoin_sam_altman_iriszszkenner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438e6a70-37f3-4b5e-a4bd-9bb81d878445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cbe985-8519-4acb-82f9-88bbf5569f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_kriptopenz_valuta_wolrdcoin_sam_altman_iriszszkenner","timestamp":"2021. július. 05. 08:03","title":"Pénzt fizet az embereknek egy új cég, ha beszkennelik a szemüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","shortLead":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","id":"20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73415d8d-a1bf-48ea-bfdf-fca2fa7a1617","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","timestamp":"2021. július. 04. 10:54","title":"Kiterjedt dílerhálózatot számolt fel a rendőrség Budapesten és több megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","shortLead":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","id":"20210704_erdotuz_ciprus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396c67df-5367-4d1b-b012-737249ea00f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_erdotuz_ciprus","timestamp":"2021. július. 04. 13:03","title":"Az ország történetének legnagyobb erdőtüze pusztít Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]