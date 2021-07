Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a9264cf-0f12-4eb0-a42b-728f2d55fe23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A téma a pedofiltörvény, amit melegellenes passzusokkal egészítettek ki, és emiatt éles kritikák érték a magyar kormányt.","shortLead":"A téma a pedofiltörvény, amit melegellenes passzusokkal egészítettek ki, és emiatt éles kritikák érték a magyar...","id":"20210704_kocsis_mate_soros_gyorgy_pedofiltorveny_melegellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9264cf-0f12-4eb0-a42b-728f2d55fe23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0deae4-2091-4df0-83bc-35a8af3fdca4","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_kocsis_mate_soros_gyorgy_pedofiltorveny_melegellenesseg","timestamp":"2021. július. 04. 08:57","title":"Kocsis Máté szerint most Soros fia hergeli a közvéleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott az igazoltatása a Budapest Pride szerint.","shortLead":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott...","id":"20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366c23ed-8c5b-4b0e-ad57-6011ef9d310a","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","timestamp":"2021. július. 03. 19:28","title":"Lengyel aktivista akciózott a Parlamentnél a magyar kormány melegellenessége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ef266-407d-4305-b98e-51c94e400e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy, de egyelőre homályos változásokat jelentett be a miniszterelnök az építőipar számára; drágább lett árut rendelni Kínából; elindult az EU-s Covid-igazolás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy, de egyelőre homályos változásokat jelentett be a miniszterelnök az építőipar számára; drágább lett árut rendelni...","id":"20210704_Es_akkor_epitoipar_kina_ado_halak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ef266-407d-4305-b98e-51c94e400e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce074e9b-45ba-4407-9f77-be185821ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210704_Es_akkor_epitoipar_kina_ado_halak","timestamp":"2021. július. 04. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor rádöbbent, hogy a magyar építőipar még piaci alapon működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","shortLead":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","id":"20210704_szunyog_kave","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafed01-b189-45ab-b872-27d0c21cab3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_szunyog_kave","timestamp":"2021. július. 04. 11:08","title":"Lehet, hogy nem ismeri ezt a szúnyogok elleni trükköt, pedig állítólag hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","shortLead":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","id":"20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c25d1f6-471f-4eca-ab36-fc3aef3fcc22","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","timestamp":"2021. július. 04. 08:26","title":"A megrongált autó kamerája buktatta le a katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","shortLead":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","id":"20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a9286d-259f-44a1-b1fb-02aa250333eb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","timestamp":"2021. július. 05. 07:06","title":"„Eljutottunk oda, hogy a kisiskolák a nyugdíjba vonuló tanárokat nem tudják pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Rajongani a tehetségért lehet, sőt kell. De hogy lett egy Madách színház körül tébláboló kisfiú színházfüggő és hivatásos rajongó?","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1848c4f-59a4-4829-b4b2-15c3063c7d35","keywords":null,"link":"/360/20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","timestamp":"2021. július. 03. 19:00","title":"Hivatásos rajongó - színházról szubjektíven Gálvölgyi Jánossal, 1. rész: Jancsika füzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]