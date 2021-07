Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják hallgatni.","shortLead":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják...","id":"20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d371a26c-7c5c-4222-9722-4292adc91428","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","timestamp":"2021. július. 05. 11:07","title":"A magyar melegellenes törvényről vitázik szerdán az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481953c-6e34-4af1-be3e-119478b32d69","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"gazdasag","description":"Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek. A szakértők szerint elértünk arra a pontra, ahol már elsősorban az alkalmazkodás a feladatunk, valamint az, hogy elengedjük megszokott növényeinket a túlélés érdekében. ","shortLead":"Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek...","id":"20210705_ivoviz_ontozes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b481953c-6e34-4af1-be3e-119478b32d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d6f124-121d-42e3-876f-8355b236b539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_ivoviz_ontozes_klimavaltozas","timestamp":"2021. július. 05. 14:36","title":"Hozzá kell szoknunk: Magyarországon is beköszönt a vízkorlátozások korszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","shortLead":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","id":"20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d79ae2-71b1-4c2e-8dd2-4ccdb3003cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","timestamp":"2021. július. 04. 09:59","title":"Engedte, hogy a 12 éves lánya vezessen, nagyon rossz ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati emlékezetpolitikának.","shortLead":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati...","id":"20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b5983e-4cb8-45da-aa56-57baa5b33281","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","timestamp":"2021. július. 05. 17:50","title":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum főigazgatója lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","id":"20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e62adc-a6ae-48ea-a88d-531fab6d0c93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","timestamp":"2021. július. 05. 07:59","title":"Szupergyors Fiat 500-ast mutatott be az Abarth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10e89c3-9491-4ba9-929d-56942019854a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korszakalkotó Forma–1-es járgány a 80-as évek elejére repítheti vissza tehetős új gazdáját.","shortLead":"Ez a korszakalkotó Forma–1-es járgány a 80-as évek elejére repítheti vissza tehetős új gazdáját.","id":"20210704_elado_egy_darabka_tortenelem_niki_lauda_futamgyoztes_f1autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f10e89c3-9491-4ba9-929d-56942019854a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bed0c30-312d-4a14-8518-26dc8382b5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_elado_egy_darabka_tortenelem_niki_lauda_futamgyoztes_f1autoja","timestamp":"2021. július. 04. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, Niki Lauda futamgyőztes F1-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","shortLead":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","id":"20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1762b4b5-eaa8-4ae8-99f5-66ff33d83b9e","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","timestamp":"2021. július. 05. 11:58","title":"Belehalt a durva dzsúdóedzésbe egy hétéves tajvani fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","shortLead":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","id":"20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78644ed-5f46-47bc-8c88-6b593a0de21b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","timestamp":"2021. július. 05. 14:15","title":"Negyven rendőr kellett egy siófoki tömegverekedés leállításához – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]