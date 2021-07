Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári olimpián, sőt előfordulhat, hogy teljesen üres lelátók előtt zajlanak majd versenyek - írta a Nikkan Sports. ","shortLead":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári...","id":"20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e812328-8129-4b80-bf06-abe64d65a399","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","timestamp":"2021. július. 03. 13:24","title":"Tokiói olimpia: Levihetik ötezerre a maximális nézőszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók szívét nyerné meg. A választások előtti pénzosztás Bod Péter Ákos közgazdászt a Medgyessy–Gyurcsány-érára emlékezteti, a GKI vezérigazgatója, Molnár László szerint pedig arra utal, hogy ettől a választástól tart a legjobban a Fidesz. Kérdés persze, mi valósul meg ténylegesen az eddigi bejelentésekből: az apró betűs részeken sok fog múlni. ","shortLead":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók...","id":"20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735782d9-ca12-4dd0-add6-b81014022377","keywords":null,"link":"/360/20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","timestamp":"2021. július. 05. 06:30","title":"Elemzők a pénzszórásról: A kormány intézkedései a félelemről szólnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tervezett operációról van szó.","shortLead":"Tervezett operációról van szó.","id":"20210704_ferenc_papa_tervezett_operacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b38867-30b0-4122-abbe-2f003c6cf56e","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_ferenc_papa_tervezett_operacio","timestamp":"2021. július. 04. 18:31","title":"Meg kell műteni Ferenc pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e467dba9-6009-4296-b2dc-58fd018ffb96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hotdogevés tavalyi királya a saját rekordját döntötte meg: 76 hotdogot evett meg.","shortLead":"A hotdogevés tavalyi királya a saját rekordját döntötte meg: 76 hotdogot evett meg.","id":"20210705_Egy_ideig_nem_akar_majd_hotdogot_enni_ha_elolvassa_ezt_a_hirt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e467dba9-6009-4296-b2dc-58fd018ffb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd50fdc3-3cff-4f5e-b62b-b95ce50a8c28","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Egy_ideig_nem_akar_majd_hotdogot_enni_ha_elolvassa_ezt_a_hirt","timestamp":"2021. július. 05. 09:45","title":"Egy ideig nem akar majd hotdogot enni, ha elolvassa ezt a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9479f64-7aee-488e-ab0c-b27a5c3c8453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még szerencse, hogy az épület üres volt.","shortLead":"Még szerencse, hogy az épület üres volt.","id":"20210704_autos_iskola_kirakat_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9479f64-7aee-488e-ab0c-b27a5c3c8453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16559804-f444-460b-aa81-59375864df9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_autos_iskola_kirakat_baleset","timestamp":"2021. július. 04. 15:04","title":"Úgy megindult a sofőr, hogy az autósiskola kirakata is oda lett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12fbb36-b1a9-440f-9425-4abe8b9d35ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az mRNS nem csak a Covid elleni oltáshoz jó, sokféle betegség ellen is gyógyszer lehet belőle a következő évtizedekben. ","shortLead":"Az mRNS nem csak a Covid elleni oltáshoz jó, sokféle betegség ellen is gyógyszer lehet belőle a következő évtizedekben. ","id":"202126__kiserleti_rakvakcina__mrns_majdnem_mindenre_jo__parkinson_alzheimer__a_kutatok_szivugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b12fbb36-b1a9-440f-9425-4abe8b9d35ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7a2a7c-4b3b-4846-b9fa-462e6f8c3989","keywords":null,"link":"/360/202126__kiserleti_rakvakcina__mrns_majdnem_mindenre_jo__parkinson_alzheimer__a_kutatok_szivugye","timestamp":"2021. július. 04. 08:15","title":"A koronavírus után jön a rák: majdnem mindenre jó az mRNS?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49140f02-a1f7-4b80-a652-b3d227081d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elege lett a központosítás okozta problémákból Budaörsnek. A képviselőtestület úgy döntött, kilép a város az érdi hulladékgazdálkodási társulásból, a polgármester szerint a főváros cége lehet majd az új szolgáltatójuk.","shortLead":"Elege lett a központosítás okozta problémákból Budaörsnek. A képviselőtestület úgy döntött, kilép a város az érdi...","id":"20210703_budaors_szemetszalitas_budapesti_hulladekkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49140f02-a1f7-4b80-a652-b3d227081d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5057b04-7af6-485c-bea5-8a583c21ae2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_budaors_szemetszalitas_budapesti_hulladekkezelo","timestamp":"2021. július. 03. 20:47","title":"Jövőre már a fővárosi hulladékkezelő viheti el a szemetet Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fc0bba-49d3-466d-8385-50f14095160a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lelkiismeret-furdalás sokakat vett rá az adakozásra.","shortLead":"A lelkiismeret-furdalás sokakat vett rá az adakozásra.","id":"20210705_Gyujtes_indult_a_siro_nemet_kislanynak_akit_kigunyoltak_az_angol_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9fc0bba-49d3-466d-8385-50f14095160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f51810e-6c53-4aea-a5ed-93d625124deb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Gyujtes_indult_a_siro_nemet_kislanynak_akit_kigunyoltak_az_angol_szurkolok","timestamp":"2021. július. 05. 11:04","title":"Gyűjtés indult a síró német kislánynak, akit kigúnyoltak az angol szurkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]