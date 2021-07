Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","shortLead":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","id":"20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518155-6a19-4c67-8c57-99853e6dbd74","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","timestamp":"2021. július. 05. 13:05","title":"Tarantino: Bekaphatja, akinek baja van azzal, amit Bruce Lee-ről gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg, Norvégiában buszsofőrként is dolgozott.","shortLead":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg...","id":"20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac64a-09e1-4e5b-a6d7-27141c6afc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","timestamp":"2021. július. 05. 12:44","title":"Meghalt a szinkronszínész-buszsofőr, Garamszegi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavazhat az EP a Magyarországot elítélő javaslatról. ","shortLead":"Csütörtökön szavazhat az EP a Magyarországot elítélő javaslatról. ","id":"20210706_EPjavaslat_ne_kapjon_Magyarorszag_EUs_penzt_amig_megserti_az_emberi_jogokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c08fe9-f4d6-4162-8c23-d8986f843247","keywords":null,"link":"/eurologus/20210706_EPjavaslat_ne_kapjon_Magyarorszag_EUs_penzt_amig_megserti_az_emberi_jogokat","timestamp":"2021. július. 06. 10:16","title":"EP-javaslat: Ne kapjon Magyarország EU-s pénzt, amíg megsérti az emberi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","shortLead":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","id":"20210705_florida_lakohaz_hurrikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134998e4-ffd5-47ca-9c63-f9b56ab771a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_florida_lakohaz_hurrikan","timestamp":"2021. július. 05. 11:16","title":"Megsemmisítették az összeomlott floridai lakóház még álló részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","id":"20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a03af9-cedb-4836-8ea5-f066ba1989a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 05. 06:10","title":"Börtönbővítésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli létesítményeket. ","shortLead":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli...","id":"20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23660222-933e-4df3-b58f-ed9521274ef9","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","timestamp":"2021. július. 05. 05:25","title":"Iszapvulkán okozhatott hatalmas robbanást a Kaszpi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezők azután döntöttek így, hogy betörtek és felforgatták az irodájukat. A felvonulást a miniszterelnök is ellenezte.","shortLead":"A szervezők azután döntöttek így, hogy betörtek és felforgatták az irodájukat. A felvonulást a miniszterelnök is...","id":"20210705_Eroszaktol_tartva_lefujtak_a_gruziai_Prideot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11514-bccb-4504-a3ea-511abc4b57b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Eroszaktol_tartva_lefujtak_a_gruziai_Prideot","timestamp":"2021. július. 05. 14:32","title":"Felforgatták a grúziai Pride irodáját, a szervezők inkább lefújták a vonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is hordani kell a maszkot a látogatóknak.","shortLead":"Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is hordani kell a maszkot a látogatóknak.","id":"20210706_Uj_maszkivselesi_reszletszabalyok_jonnek_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2ae3f-e138-4344-a3a2-178fe5a1112f","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Uj_maszkivselesi_reszletszabalyok_jonnek_ma","timestamp":"2021. július. 06. 10:58","title":"Új maszkviselési részletszabályok jönnek ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]