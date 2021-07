Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","shortLead":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","id":"20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7eb17-10cb-4006-ac27-991ec290335c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","timestamp":"2021. július. 04. 21:43","title":"Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Olaszország és Svájc határán húzódó Pennini-Alpokban történt a tragédia.","shortLead":"Az Olaszország és Svájc határán húzódó Pennini-Alpokban történt a tragédia.","id":"20210704_Megfagyott_ket_hegymaszono_az_Alpokban_hoviharba_kerultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a32c66-3b48-417f-9064-a9c73021b2ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Megfagyott_ket_hegymaszono_az_Alpokban_hoviharba_kerultek","timestamp":"2021. július. 04. 18:32","title":"Megfagyott két hegymászónő az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d71c37c-13ad-406b-bf70-dc89d5f006ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy nappal ezelőtti hírek még húsz eltűntről szóltak.","shortLead":"Az egy nappal ezelőtti hírek még húsz eltűntről szóltak.","id":"20210705_japan_foldcsuszamlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d71c37c-13ad-406b-bf70-dc89d5f006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918c5ca-3437-4cf9-88bb-04bba42f1512","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_japan_foldcsuszamlas","timestamp":"2021. július. 05. 06:45","title":"Száznál is többen tűntek el a japán földcsuszamlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az Európai Néppárt elnöke. 