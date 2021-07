Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","shortLead":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","id":"20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e4cae-bbcb-44a5-9adf-8b0e01172468","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","timestamp":"2021. július. 06. 09:27","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a legújabb tuning Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ősztől tervezik ezt bevezetni, de ha romlik a járványhelyzet, hamarabb is megléphetik. ","shortLead":"Ősztől tervezik ezt bevezetni, de ha romlik a járványhelyzet, hamarabb is megléphetik. ","id":"20210706_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efa60a5-4e54-4230-b8af-fe9735ca6c72","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_maszk","timestamp":"2021. július. 06. 14:31","title":"A horvátoknál kötelező lesz majd a védettségi igazolvány ott, ahol a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fcdd7c-5512-4aa3-ad8c-0eb629191cfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas robajjal lecsapó villanás után az autó rögtön mozgásképtelenné vált. ","shortLead":"A hatalmas robajjal lecsapó villanás után az autó rögtön mozgásképtelenné vált. ","id":"20210706_Szerencsere_csak_latvanyos_volt_ahogy_villam_csapott_egy_autoba__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4fcdd7c-5512-4aa3-ad8c-0eb629191cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc4f80-7f0f-4414-aa0b-71bd17af6bf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Szerencsere_csak_latvanyos_volt_ahogy_villam_csapott_egy_autoba__video","timestamp":"2021. július. 06. 13:24","title":"Szerencsére csak látványos volt, ahogy villám csapott egy autóba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","shortLead":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","id":"20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92967d4-579d-43b0-8dec-a6d5f4631209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","timestamp":"2021. július. 05. 18:51","title":"Videón, ahogy elsodor, majd sorsára hagy egy súlyosan sérült kerépárost egy tarcali autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363dd245-1a72-4c2f-be8b-6e83cdc7bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezekben hetekben sem állt a kísérletezéssel a Xiaomi: a gyártó legújabb hírek szerint olyan mobilt készül piacra dobni, amilyet más még nem. Az újdonság főleg fotózásban lehet erős, de abban nagyon.","shortLead":"Ezekben hetekben sem állt a kísérletezéssel a Xiaomi: a gyártó legújabb hírek szerint olyan mobilt készül piacra dobni...","id":"20210706_xiaomi_200_megapixeles_kamera_telefon_mobilfotozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363dd245-1a72-4c2f-be8b-6e83cdc7bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51e888c-46b7-45a6-9368-d2c39b0e9ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_xiaomi_200_megapixeles_kamera_telefon_mobilfotozas","timestamp":"2021. július. 06. 09:03","title":"200 megapixeles kamerájú telefont adhat ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","shortLead":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","id":"20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33072b88-cc7f-487f-a959-86fb5fee2fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:32","title":"Egyszer csak nyoma veszett egy 28 embert szállító repülőnek a Kamcsatka-félszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","shortLead":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","id":"20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c4743-a1e7-4af3-b64f-f6d710556321","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","timestamp":"2021. július. 04. 15:31","title":"Feljelentést tett egy nő, amiért az utcán rácsaptak a fenekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]