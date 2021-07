Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben négyszer több ólom került a levegőbe, mint egész Franciaországban egy év alatt szokott.","shortLead":"A balesetben négyszer több ólom került a levegőbe, mint egész Franciaországban egy év alatt szokott.","id":"20210706_Birosagra_viszik_a_francia_hatosagokat_a_Notre_Dametuz_olomszennyezese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070c287c-f503-4efd-93e1-c546d5aa104d","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_Birosagra_viszik_a_francia_hatosagokat_a_Notre_Dametuz_olomszennyezese_miatt","timestamp":"2021. július. 06. 17:14","title":"Bíróságra viszik a francia hatóságokat a Notre Dame-tűz ólomszennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják hallgatni.","shortLead":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják...","id":"20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d371a26c-7c5c-4222-9722-4292adc91428","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","timestamp":"2021. július. 05. 11:07","title":"A magyar melegellenes törvényről vitázik szerdán az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","shortLead":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","id":"20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92967d4-579d-43b0-8dec-a6d5f4631209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","timestamp":"2021. július. 05. 18:51","title":"Videón, ahogy elsodor, majd sorsára hagy egy súlyosan sérült kerépárost egy tarcali autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fc0bba-49d3-466d-8385-50f14095160a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lelkiismeret-furdalás sokakat vett rá az adakozásra.","shortLead":"A lelkiismeret-furdalás sokakat vett rá az adakozásra.","id":"20210705_Gyujtes_indult_a_siro_nemet_kislanynak_akit_kigunyoltak_az_angol_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9fc0bba-49d3-466d-8385-50f14095160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f51810e-6c53-4aea-a5ed-93d625124deb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Gyujtes_indult_a_siro_nemet_kislanynak_akit_kigunyoltak_az_angol_szurkolok","timestamp":"2021. július. 05. 11:04","title":"Gyűjtés indult a síró német kislánynak, akit kigúnyoltak az angol szurkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tovább nőtt a magyarok amúgy is átlag feletti kutyatartási hajlandósága a járvány alatt. Már csak az ebtartás kultúráját kellene a helyzethez igazítani.","shortLead":"Tovább nőtt a magyarok amúgy is átlag feletti kutyatartási hajlandósága a járvány alatt. Már csak az ebtartás...","id":"202126__kutyatartas__gazdijogositvany__ebado__csont_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc924722-06a6-4b17-a5d7-51728a06e61f","keywords":null,"link":"/360/202126__kutyatartas__gazdijogositvany__ebado__csont_nelkul","timestamp":"2021. július. 05. 14:00","title":"Kutyához ingyen lehet gazdijogsit szerezni ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss anyaggal jelentkezik, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven. A Nem kijárat Felült a csend című dalát és annak klipjét első alkalommal a hvg.hu-n láthatják és hallhatják.","shortLead":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss...","id":"20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c0c0ba-e801-433b-8b35-bc47e7e1ef0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","timestamp":"2021. július. 05. 14:10","title":"Kényszer szülte bezártságból szívhez szóló dalok – bemutatkozik a Nem kijárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új hírek érkeztek arról, milyen lehet az Apple tavalyi bemutatott, saját chipjének felturbózott, idei változata, az M1X, illetve a második generációs egység, az M2.","shortLead":"Új hírek érkeztek arról, milyen lehet az Apple tavalyi bemutatott, saját chipjének felturbózott, idei változata...","id":"20210707_apple_macbook_pro_m1x_m2_chip_processzor_macbook_air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3dd8e3-d1a2-46d0-8fdf-030fe17b3631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_apple_macbook_pro_m1x_m2_chip_processzor_macbook_air","timestamp":"2021. július. 07. 09:33","title":"Az erősebbnél is erősebb gépet adhat ki az Apple, az M1 chip utódja lesz a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","shortLead":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","id":"20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8b68b-70e6-4f6a-ac3c-236c683ddbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","timestamp":"2021. július. 05. 13:11","title":"Beindult a turizmus: még rengetegen autóznak, de év végére pilótahiányt jósolnak az elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]