[{"available":true,"c_guid":"a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","shortLead":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","id":"20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022197ad-f6fc-45e3-9a1a-7290408c62c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Az MNB elvárja a bankoktól, hogy ingyen lehessen előtörleszteni a hitelmoratórium alatt felhalmozódott tartozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A listát egy exfocista vezeti, de a legjobban kereső újságíró is nagyjából 110 millió forintot keres éves szinten.","shortLead":"A listát egy exfocista vezeti, de a legjobban kereső újságíró is nagyjából 110 millió forintot keres éves szinten.","id":"20210706_BBC_fizetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ad3804-0a96-4576-9aa3-5b12c0534e4b","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_BBC_fizetesek","timestamp":"2021. július. 06. 16:29","title":"Hol van ehhez képest az MTVA? 600 milliót visz haza évente a BBC legjobban fizetett bemondója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a korábbiaknál hosszabb videókat töltsenek fel.","shortLead":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi...","id":"20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ca3c1b-fdc3-47b2-9610-74cac7e7dfcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","timestamp":"2021. július. 05. 10:03","title":"Változás a TikTokon: hosszabb videókat is fel lehet majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics Márton. Korábbi sikere helyszínén, Wimbledonban olyat vitt véghez, ami hosszú évtizedek óta nem sikerült magyar teniszezőnek.","shortLead":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics...","id":"20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e66c3-0d95-44c5-9b91-2c898ab0af56","keywords":null,"link":"/sport/20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","timestamp":"2021. július. 05. 21:00","title":"Legyőzte mumusát Fucsovics Márton, ami innen jön, már jutalomjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek el a nyugdíjasoktól.","shortLead":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek...","id":"20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c32b54-f7b7-4af7-9c09-1e2efa9fe73f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","timestamp":"2021. július. 05. 08:02","title":"50 ezer forintos gyorssegélyt kérnek az átlagnyugdíjnál kevesebből élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leonardo Da Vincinek 14 élő férfi rokona van egy nagyszabású kutatás szerint, amely 21 generáción, 690 éven át követte végig a világhírű festő, építész és mérnök családfáját. ","shortLead":"Leonardo Da Vincinek 14 élő férfi rokona van egy nagyszabású kutatás szerint, amely 21 generáción, 690 éven át követte...","id":"20210706_leonardo_da_vinci_genetika_gen_orokitoanyag_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c080094c-2320-40b6-ac8d-83c30ba2fefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_leonardo_da_vinci_genetika_gen_orokitoanyag_kutatas","timestamp":"2021. július. 06. 17:03","title":"Megtalálták Leonardo Da Vinci élő rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely nagyjából az 1970-es évekig egészen pontosan mutatta volna az ilyen tartalék jelentőségét.","shortLead":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely...","id":"20210706_Orban_veszelyes_idok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48858f5b-2861-4352-95a5-4ab57745abe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Orban_veszelyes_idok","timestamp":"2021. július. 06. 12:24","title":"Orbán: veszélyes idők jönnek, tartalékra, fedezetre és biztonságra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6fb385-2a76-444e-8d67-ff0f76b34e17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peter De Vries a koronatanú tanácsadója egy szervezett bűnözéssel kapcsolatos eljárásában. A koronatanú korábbi védőjét 2019-ben lőtték halálra.","shortLead":"Peter De Vries a koronatanú tanácsadója egy szervezett bűnözéssel kapcsolatos eljárásában. A koronatanú korábbi védőjét...","id":"20210707_Fejbe_lottek_holland_bunugyi_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d6fb385-2a76-444e-8d67-ff0f76b34e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9347ba2-7868-45eb-ae54-3a2e49fef6cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_Fejbe_lottek_holland_bunugyi_ujsagiro","timestamp":"2021. július. 07. 05:21","title":"Fejbe lőtték az egyik legismertebb holland bűnügyi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]