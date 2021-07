Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","id":"20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114aa4e-822f-4edc-b7f1-91a0b98eafec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","timestamp":"2021. július. 06. 08:03","title":"Készüljön, lesznek olyan posztok az Instagramon, amikért fizetni kell, ha látni akarja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","shortLead":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","id":"20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14df6-c62c-49e0-8064-00087a7a0b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","timestamp":"2021. július. 05. 18:44","title":"Matolcsy György csak közepest adott a kormány válságkezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatok 95 százaléka nyert, az ellenzéki vezetésű budapesti kerületek nincsenek köztük.","shortLead":"A pályázatok 95 százaléka nyert, az ellenzéki vezetésű budapesti kerületek nincsenek köztük.","id":"20210706_ellenzeki_kerulet_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c61ad5-0275-4c30-b970-47dbedecdfaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_ellenzeki_kerulet_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2021. július. 06. 15:24","title":"Ellenzéki vezetésű kerületnek nem jutott a 26 milliárdos kormányzati támogatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","shortLead":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","id":"20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c97a3c-bac1-4b5f-9e31-513f2eae2805","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","timestamp":"2021. július. 05. 18:40","title":"Két nappal azután, hogy kifutott a Wall Streetre, Peking lecsapott a kínai Uberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2005e-1335-4040-9fee-a608751ccd45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromféle változatban debütáló újdonság a későbbiekben várhatóan kézi váltóval is elérhető lesz.","shortLead":"A háromféle változatban debütáló újdonság a későbbiekben várhatóan kézi váltóval is elérhető lesz.","id":"20210707_Kicsi_vesek_6_hengeres_motor_hatsokerekhajtas_itt_az_uj_BMW_2es_kupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9e2005e-1335-4040-9fee-a608751ccd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b885cde-1434-45e0-9b8e-79560258bb73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_Kicsi_vesek_6_hengeres_motor_hatsokerekhajtas_itt_az_uj_BMW_2es_kupe","timestamp":"2021. július. 07. 07:59","title":"Kicsi vesék, 6 hengeres motor, hátsókerék-hajtás: itt az új BMW 2-es kupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben a vállalat tőle kissé szokatlan módon arra buzdítja ügyfeleit, hogy a hosszú online bezártság után ne csak digitálisan keressék az élményeket, hanem éljék át ismét a személyes találkozásokat.","shortLead":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben...","id":"20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5963120f-ab69-4241-9d46-756c4bac15bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","timestamp":"2021. július. 05. 20:03","title":"A Telekom szól: jobb, ha most kikapcsolja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős döntés, ha beoltatják magukat az amerikaiak.","shortLead":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős...","id":"20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6e04f-05ef-4f95-91b8-509cadd769e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","timestamp":"2021. július. 05. 15:28","title":"Joe Biden: A leghazafiasabb cselekedet, ha beoltatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor túlmelegedése, ha bekapcsolják a fűtést.","shortLead":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor...","id":"20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b940756e-a0b0-4516-b8ac-3e93f5bf0834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","timestamp":"2021. július. 06. 11:42","title":"A szakszervezet szerint néhány BKV-buszt fűteni kell nyáron is, hogy ne álljon le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]