[{"available":true,"c_guid":"3b7b6448-d4ab-4f0d-a02a-bfe87ee363fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szigorú feltételeknek kell teljesülnie, ahol ilyen gyorsan lehet majd közlekedni.","shortLead":"Szigorú feltételeknek kell teljesülnie, ahol ilyen gyorsan lehet majd közlekedni.","id":"20210706_Az_oroszoknal_bevezetik_a_150_kmhs_sebesseghatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b7b6448-d4ab-4f0d-a02a-bfe87ee363fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102ca043-cdb8-4197-8a2a-708bb7f629de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Az_oroszoknal_bevezetik_a_150_kmhs_sebesseghatart","timestamp":"2021. július. 06. 16:43","title":"Az oroszoknál bevezetik a 150 km/h-s sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","shortLead":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","id":"20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04904763-50cd-4af9-82da-60eb9b760282","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Hivatalos: Gwen Stefani férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júliustól újabb 25, többségében a keleti országrészben található településen vált elérhetővé a DIGIMobil.","shortLead":"Júliustól újabb 25, többségében a keleti országrészben található településen vált elérhetővé a DIGIMobil.","id":"20210707_digimobil_lefedettseg_terkep_telepulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e08f61-45cd-4172-b39b-5ffc2a8074e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_digimobil_lefedettseg_terkep_telepulesek","timestamp":"2021. július. 07. 08:03","title":"Bekapcsolták a 4. mobilszolgáltató adótornyait 25 újabb településen – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó évet tudhat maga mögött a Danube Business Consulting Ltd., de a kormány nézeteit külföldön tolmácsoló V4NA sem panaszkodhat.","shortLead":"Jó évet tudhat maga mögött a Danube Business Consulting Ltd., de a kormány nézeteit külföldön tolmácsoló V4NA sem...","id":"20210707_habony_arpad_cege_v4na_merleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce8b643-e94c-42b0-b149-a0c48f4050b5","keywords":null,"link":"/kkv/20210707_habony_arpad_cege_v4na_merleg","timestamp":"2021. július. 07. 09:43","title":"Nagyot nőtt tavaly Habony Árpád brit cégének tőkeállománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben négyszer több ólom került a levegőbe, mint egész Franciaországban egy év alatt szokott.","shortLead":"A balesetben négyszer több ólom került a levegőbe, mint egész Franciaországban egy év alatt szokott.","id":"20210706_Birosagra_viszik_a_francia_hatosagokat_a_Notre_Dametuz_olomszennyezese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070c287c-f503-4efd-93e1-c546d5aa104d","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_Birosagra_viszik_a_francia_hatosagokat_a_Notre_Dametuz_olomszennyezese_miatt","timestamp":"2021. július. 06. 17:14","title":"Bíróságra viszik a francia hatóságokat a Notre Dame-tűz ólomszennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6fb385-2a76-444e-8d67-ff0f76b34e17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peter De Vries a koronatanú tanácsadója egy szervezett bűnözéssel kapcsolatos eljárásában. A koronatanú korábbi védőjét 2019-ben lőtték halálra.","shortLead":"Peter De Vries a koronatanú tanácsadója egy szervezett bűnözéssel kapcsolatos eljárásában. A koronatanú korábbi védőjét...","id":"20210707_Fejbe_lottek_holland_bunugyi_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d6fb385-2a76-444e-8d67-ff0f76b34e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9347ba2-7868-45eb-ae54-3a2e49fef6cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_Fejbe_lottek_holland_bunugyi_ujsagiro","timestamp":"2021. július. 07. 05:21","title":"Fejbe lőtték az egyik legismertebb holland bűnügyi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443a0118-6b85-465f-9de7-0e72102a7af7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép fedélzetén 28-an utaztak. Lehet, hogy nincsenek túlélők.","shortLead":"A gép fedélzetén 28-an utaztak. Lehet, hogy nincsenek túlélők.","id":"20210706_oroszorszag_utasszallito_roncsok_kamcsatka_felsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=443a0118-6b85-465f-9de7-0e72102a7af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc08d03-01bd-4af8-b437-b2900e56725c","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_oroszorszag_utasszallito_roncsok_kamcsatka_felsziget","timestamp":"2021. július. 06. 13:05","title":"Megtalálták az eltűnt orosz utasszállító roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]