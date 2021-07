Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5395a7-1756-456c-ab24-964c2ec17d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A belga művész, Dries Depoorter a kormányülések YouTube-közvetítéseit figyelteti a mesterséges intelligenciával, hogy kiderüljön, melyik honatya figyel kevésbé az ülésre.","shortLead":"A belga művész, Dries Depoorter a kormányülések YouTube-közvetítéseit figyelteti a mesterséges intelligenciával...","id":"20210706_mesterseges_intelligencia_belgium_arcfelismeres_politikusok_mobiltelefon_parlamenti_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5395a7-1756-456c-ab24-964c2ec17d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e97b6a-741b-4711-81ed-0cf57a57792a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_mesterseges_intelligencia_belgium_arcfelismeres_politikusok_mobiltelefon_parlamenti_kozvetites","timestamp":"2021. július. 06. 19:03","title":"Arcfelismerő szoftver buktatja le a munka közben mobilozó politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig beadott vakcinák nagyobb részét a gazdagabb országok lakói kapták. A szegényebbekhez mindössze 1 százalék jutott.","shortLead":"Az eddig beadott vakcinák nagyobb részét a gazdagabb országok lakói kapták. A szegényebbekhez mindössze 1 százalék...","id":"20210706_vakcina_oltas_szegenyebb_orszagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c83eacd-c589-432c-a5bf-06f0738313f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_vakcina_oltas_szegenyebb_orszagok","timestamp":"2021. július. 06. 12:15","title":"A világ legszegényebb országaiba csak két év múlva érnek el a koronavírus elleni vakcinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba8c5b-e0b2-4abf-a050-c4654c85b3ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia után Lettország is indulhat Covid-lottó.","shortLead":"Szlovákia után Lettország is indulhat Covid-lottó.","id":"20210705_lettorszag_covid_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ba8c5b-e0b2-4abf-a050-c4654c85b3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a4b3f8-3b15-4f0f-9c24-449a6a542013","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_lettorszag_covid_lotto","timestamp":"2021. július. 05. 21:44","title":"Lettországban lottónyereményekkel bírnák rá az embereket az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","shortLead":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","id":"20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6b84e7-2dca-485d-908f-877763c0b517","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","timestamp":"2021. július. 05. 13:30","title":"Van egy dolog, ami közös bennünk és a gépekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Ha valóban medvét szeretnénk látni ezer év múlva is, ugyanúgy kell a helyi közösségekre figyelni, mint az állatokra. Olyan megoldás, amelyik bármelyik oldalt ignorálja, csak a problémát fogja súlyosbítani.","shortLead":"Ha valóban medvét szeretnénk látni ezer év múlva is, ugyanúgy kell a helyi közösségekre figyelni, mint az állatokra...","id":"20210706_Szeretettel_Erdelybol_Medvehelyzet__bonyolult_problema_egyszeru_megoldasok_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7474aa20-21e6-4122-a1ee-2ac764532594","keywords":null,"link":"/360/20210706_Szeretettel_Erdelybol_Medvehelyzet__bonyolult_problema_egyszeru_megoldasok_nelkul","timestamp":"2021. július. 06. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Medvehelyzet – bonyolult probléma, egyszerű megoldások nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","shortLead":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","id":"20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f6d64-bf7e-4aec-aef7-7df91e571f39","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","timestamp":"2021. július. 05. 12:50","title":"Egyenlőségi EU-biztos: Betelt a pohár az LMBTQ-emberek stigmatizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb698ce-fd25-4341-851f-8f9646d94918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szomszédoknak tűnt fel, hogy valaki nagyban rámol. ","shortLead":"A szomszédoknak tűnt fel, hogy valaki nagyban rámol. ","id":"20210706_Nadragszijjal_bilincseltek_meg_a_felnitolvajt_Dunakeszin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb698ce-fd25-4341-851f-8f9646d94918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e52254e-f7cd-4100-9723-3699814a5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Nadragszijjal_bilincseltek_meg_a_felnitolvajt_Dunakeszin","timestamp":"2021. július. 06. 11:46","title":"Nadrágszíjjal \"bilincselték meg\" a felnitolvajt Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]