Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90bffef9-8933-4f1a-8ea2-fdc1ced284dc","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Lakers klasszisa 562 meccsen is 30 pont felett zárt.","shortLead":"A Lakers klasszisa 562 meccsen is 30 pont felett zárt.","id":"20250103_LeBron-James-Michael-Jordan-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90bffef9-8933-4f1a-8ea2-fdc1ced284dc.jpg","index":0,"item":"4a22fbf0-fc7a-4501-9ab9-6e5e6650d25e","keywords":null,"link":"/sport/20250103_LeBron-James-Michael-Jordan-rekord","timestamp":"2025. január. 03. 14:39","title":"LeBron James beállította Michael Jordan hihetetlen rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b175d561-2d9a-4356-a082-1c08c14fd10d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos új Rimac a V10-es hibrid Red Bull RB17 fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"Az elektromos új Rimac a V10-es hibrid Red Bull RB17 fő riválisának ígérkezik.","id":"20250103_jon-a-horvatok-f1-nel-is-gyorsabb-uj-hiperautoja-rimac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b175d561-2d9a-4356-a082-1c08c14fd10d.jpg","index":0,"item":"baeb5566-3c53-4eb5-8623-f32c2b8af6d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_jon-a-horvatok-f1-nel-is-gyorsabb-uj-hiperautoja-rimac","timestamp":"2025. január. 03. 06:41","title":"Jön a horvátok F1-nél is gyorsabb új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05f248-0373-45cb-aea4-dd19b86584fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szemcsés fotó vezetett a nyomára.","shortLead":"Egy szemcsés fotó vezetett a nyomára.","id":"20250102_1972-eltunt-brit-no-nyomozok-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05f248-0373-45cb-aea4-dd19b86584fa.jpg","index":0,"item":"bd61e517-4e6b-4d37-9c96-73d488859359","keywords":null,"link":"/elet/20250102_1972-eltunt-brit-no-nyomozok-rendorseg","timestamp":"2025. január. 02. 10:38","title":"Ötvenkét évvel az eltűnése után találtak meg egy brit nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","shortLead":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","id":"20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa.jpg","index":0,"item":"23e1ed26-a2f4-4870-a182-e382fe460500","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","timestamp":"2025. január. 02. 14:24","title":"Két vidéki városban is megszűnik a járási ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent, a The Daily Telegraph és a The Times is beszámolt. Magyarország számára elszállt 1 milliárd eurónyi uniós támogatás, írja a Die Welt. Az ukrajnai béke Putyin végét jelentené, jelenti ki a Süddeutsche szerzője. A Nyugatnak hibrid ellentámadással kellene reagálnia az orosz hibrid hadviselésre, írja Max Boot a The Washington Postban. A közelgő Trump-elnökség elébe tekint a Financial Times.","shortLead":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent...","id":"20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"ffca4e9d-a140-4b8c-a7e4-b61b1ffe83bc","keywords":null,"link":"/360/20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Képtelen állapot ért véget – az Ukrajnán keresztül zajló orosz gázszállítás leállítását tárgyalja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b0af03-90e1-48b1-a640-a3dcc1dda086","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Érezhetően tovább drágultak az élelmiszerek, sokaknak kell még szorosabbra húzni a nadrágszíjat, és ez nem kellemes érzés. Balázs Barbara újságíró és takarékos gasztroblogger könyve útmutató ahhoz, hogyan lehet a házikoszttal takarékoskodni, milyen a mértékletes konyha, és hogyan győzhetjük le a kisebbségi komplexusainkat, ha főzésről van szó. <strong>Mit érdemes megtartani a régi idők szokásaiból</strong>, és hogyan spóroljanak, akik speciális diétára szorulnak?","shortLead":"Érezhetően tovább drágultak az élelmiszerek, sokaknak kell még szorosabbra húzni a nadrágszíjat, és ez nem kellemes...","id":"20250103_balazs-barbara-asszonypajtas-takarekos-szereny-egyszeru-konyha-szakacskonyv-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b0af03-90e1-48b1-a640-a3dcc1dda086.jpg","index":0,"item":"44d98f9c-5173-4489-ad57-a69f0c3141b1","keywords":null,"link":"/360/20250103_balazs-barbara-asszonypajtas-takarekos-szereny-egyszeru-konyha-szakacskonyv-interju","timestamp":"2025. január. 03. 19:45","title":"„Szüleink és nagyszüleink rutinszerűen spóroltak” – de lehet-e egyszerre takarékoskodni és egészségesen étkezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64788c13-28e4-41fb-ab3c-98a46b8e5bd3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 2024 harmadik negyedévben 3 százalék volt, míg az első három negyedévben 3,5 százalék jött össze.","shortLead":"A kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 2024 harmadik negyedévben 3 százalék volt, míg az első három negyedévben 3,5...","id":"20250103_buzsde-koltsegvetes-hiany-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64788c13-28e4-41fb-ab3c-98a46b8e5bd3.jpg","index":0,"item":"9c25aaae-e5c2-4ad7-ac83-a525cad21aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_buzsde-koltsegvetes-hiany-ksh","timestamp":"2025. január. 03. 09:29","title":"Felpörögtek az adóbevételek, átmenetileg a maastrichti szintnél jár a hiánymutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8f17b6-17ae-4de7-bfe1-6cbc4b9f5027","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a január 9-ére és 10-ére tervezett bizottsági ülésen elnökölt volna Gdanskban.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a január 9-ére és 10-ére tervezett bizottsági ülésen elnökölt volna Gdanskban.","id":"20250103_tudogyulladas-ursula-von-der-leyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8f17b6-17ae-4de7-bfe1-6cbc4b9f5027.jpg","index":0,"item":"15c52314-8d05-4172-8849-d57344542016","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_tudogyulladas-ursula-von-der-leyen","timestamp":"2025. január. 03. 16:17","title":"Súlyos tüdőgyulladást kapott Ursula von der Leyen, nem megy el a lengyel elnökség nyitóülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]