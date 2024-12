Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2cde8bd-dc45-458c-aa01-549567e62408","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelenleg a Chery Fulwin A8L a világ legnagyobb teljes hatótávolságú plugin hibrid személyautója.","shortLead":"Jelenleg a Chery Fulwin A8L a világ legnagyobb teljes hatótávolságú plugin hibrid személyautója.","id":"20241219_uj-hibrid-rekord-2370-kilometer-egyetlen-teli-tankkal-es-toltessel-chery-phev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2cde8bd-dc45-458c-aa01-549567e62408.jpg","index":0,"item":"7da9b3b2-6ce3-48c8-b53f-56d879412335","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_uj-hibrid-rekord-2370-kilometer-egyetlen-teli-tankkal-es-toltessel-chery-phev","timestamp":"2024. december. 19. 06:41","title":"Új hibrid rekord: 2370 kilométer egyetlen teli tankkal és töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cb171e-6603-4b2b-9552-153a0ec83583","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Continental Flying Star by Touring Superleggera nem túl gyakran jön szembe velünk az utakon.","shortLead":"A Bentley Continental Flying Star by Touring Superleggera nem túl gyakran jön szembe velünk az utakon.","id":"20241220_igazi-ritkasag-egy-ilyen-latvanyos-bentley-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3cb171e-6603-4b2b-9552-153a0ec83583.jpg","index":0,"item":"f5190a9c-7f12-4eeb-ac41-333f179aef0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_igazi-ritkasag-egy-ilyen-latvanyos-bentley-sportkombi","timestamp":"2024. december. 20. 06:41","title":"Igazi ritkaság egy ilyen látványos W12-es Bentley sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak két étterem tart majd nyitva, a többi dolgozói pihenhetnek az ünnepen.","shortLead":"Csak két étterem tart majd nyitva, a többi dolgozói pihenhetnek az ünnepen.","id":"20241219_mcdonalds-nyitva-tartas-december24-szenteste","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611.jpg","index":0,"item":"c45b8f29-61f1-475b-8f0b-4bd021fbb039","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_mcdonalds-nyitva-tartas-december24-szenteste","timestamp":"2024. december. 19. 10:30","title":"A McDonald's is bejelentést tett a december 24-i nyitva tartásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df68371f-a95c-4e5d-bbc7-193503700477","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint fantasztikus év vár az országra, közben 18 hónapos mélypontjára süllyedt a GKI összesített konjunktúraindexének értéke decemberben. A vállalkozások várakozásait mutató alindexek érdemben romlottak. A lakosság valamivel optimistább, mint novemberben volt, de magasabb inflációt vár.","shortLead":"A miniszterelnök szerint fantasztikus év vár az országra, közben 18 hónapos mélypontjára süllyedt a GKI összesített...","id":"20241219_Orban-vesztett-hoborgok-masfel-eves-melyponton-a-gki-bizalmi-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df68371f-a95c-4e5d-bbc7-193503700477.jpg","index":0,"item":"91302ae4-6c8e-4966-a0f8-2f49d3490f83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_Orban-vesztett-hoborgok-masfel-eves-melyponton-a-gki-bizalmi-index","timestamp":"2024. december. 19. 08:16","title":"Orbán vesztett a „hőbörgők” ellen, másfél éves mélyponton a bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csányi Sándornak már csak egy gyermeke van, akinek hazai cégben nincs pozíciója.","shortLead":"Csányi Sándornak már csak egy gyermeke van, akinek hazai cégben nincs pozíciója.","id":"20241220_hvg-Csanyi-Sandor-Csanyi-Adam-Unity-SK-Holding-csaladi-vagyonkezelo-Unity-Vagyonkezelo-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"e8b94fe9-c057-45c2-be16-63038be54ca7","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-Csanyi-Sandor-Csanyi-Adam-Unity-SK-Holding-csaladi-vagyonkezelo-Unity-Vagyonkezelo-Alapitvany","timestamp":"2024. december. 20. 12:15","title":"Csányi harmadik fia is beszállt a családi vagyon kezelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jékely Berta azt írta, hogy a helyettes államtitkár végig férje politikai szerepéről beszélt neki mint a leváltása indoka.","shortLead":"Jékely Berta azt írta, hogy a helyettes államtitkár végig férje politikai szerepéről beszélt neki mint a leváltása...","id":"20241220_jekely-berta-kirugas-lazar-janos-ekm-tarr-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76.jpg","index":0,"item":"b2d5f285-c46d-4783-9108-0830f1b98818","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_jekely-berta-kirugas-lazar-janos-ekm-tarr-zoltan","timestamp":"2024. december. 20. 10:32","title":"„Nevetős emoji? Micsoda hergelés!” – Tarr Zoltán felesége megszólalt a kirúgása okairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint az egyetemi diplomás munkavállalók bére katasztrofálisan gyenge, és jövőre is csak átlagosan 4,62 százalékkal emelkedik.","shortLead":"A szakszervezet szerint az egyetemi diplomás munkavállalók bére katasztrofálisan gyenge, és jövőre is csak átlagosan...","id":"20241220_szocialis-munka-berrendezes-beremeles-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79.jpg","index":0,"item":"882c1c3c-b104-49da-9c66-d8668c6ee4ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_szocialis-munka-berrendezes-beremeles-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 20. 08:33","title":"Bérrendezést követelnek a szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d22e549-52ca-4741-a585-961b12d6072e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leköszönő amerikai elnök az első felesége és a kislánya emléke előtt tisztelgett, akik több mint fél évszázaddal ezelőtt elindultak karácsonyfát venni, de egy baleset miatt már soha nem tértek haza. ","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök az első felesége és a kislánya emléke előtt tisztelgett, akik több mint fél évszázaddal...","id":"20241219_joe-biden-elso-felesege-halal-emlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d22e549-52ca-4741-a585-961b12d6072e.jpg","index":0,"item":"e866b31c-3eef-404e-8301-6216032beab5","keywords":null,"link":"/elet/20241219_joe-biden-elso-felesege-halal-emlekezes","timestamp":"2024. december. 19. 11:46","title":"„A lánya meghalt. És nem biztos, hogy a két fia túléli” – Joe Biden 52 évvel ezelőtt kapott egy végzetes telefonhívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]