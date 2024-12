Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","shortLead":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","id":"20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e.jpg","index":0,"item":"e033c3a6-72c4-441e-8c31-980d8dd90c13","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 22. 12:14","title":"Többrendbeli gyilkossággal vádolják a magdeburgi tömeges gázolás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","id":"20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4.jpg","index":0,"item":"fbd9d085-3667-4da6-ae2c-e18f04620273","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","timestamp":"2024. december. 21. 18:32","title":"Fokozzák a rendőri jelenlétet az itthoni karácsonyi vásárokon a magdeburgi gázolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti tárlat, persze nem tilos a tiniknek sem a gondolkodás és az idősebeknek sem a szelfizés. Jónéhány órát érdemes rászánni a Light Art Museum tárlatára, úgyhogy kiváló téli szüneti program lehet.</strong>","shortLead":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti...","id":"20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc.jpg","index":0,"item":"00ccbf8f-94af-44d3-82a6-13157b67bcac","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Elveszhetünk egy gigantikus szivarban – ez lehet a legfényesebb téli program Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként vezethetii a pénzügyminisztériumot.","shortLead":"Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként vezethetii a pénzügyminisztériumot.","id":"20241222_Magyar-miniszterelnok-helyettese-lesz-Romanianak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e.jpg","index":0,"item":"a119d414-c721-4b47-acba-3e49b30d7ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Magyar-miniszterelnok-helyettese-lesz-Romanianak","timestamp":"2024. december. 22. 19:47","title":"Magyar miniszterelnök-helyettese lesz Romániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","shortLead":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","id":"20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28.jpg","index":0,"item":"d974c5e5-b1ff-4f13-b7e6-4b4532e122c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","timestamp":"2024. december. 22. 18:18","title":"Roncstelepen zúzták be egy utcán driftelgető autós Toyota Supráját Katarban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Mordor, kamikaze, fogatókészség, hiperszonikus, vásárlóerő.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134.jpg","index":0,"item":"2b320a51-1598-48f5-8a38-b204f685730f","keywords":null,"link":"/360/20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Az én hetem Lackfi Jánossal: A dögkútnál, a régi temetővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","id":"20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7.jpg","index":0,"item":"9bfca34a-942f-4c60-81be-d0643b1f9013","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","timestamp":"2024. december. 21. 11:06","title":"A nemzetbiztonsági főtanácsadó felügyelete alá kerül egy kormányközeli gazdaságkutató intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]