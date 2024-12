Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemléletmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. A HVG Könyvek által kiadott műből több részletet is közlünk a következőkben.","shortLead":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja...","id":"20241221_tarsintelligencia-3-resz-mi-ai-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"4419cda9-aa30-483e-b984-cd4a910ebf73","keywords":null,"link":"/360/20241221_tarsintelligencia-3-resz-mi-ai-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 21. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával? – 3. rész: Egy szoftver minden felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg a helyszínen. Sokan egy szál pólóban fagyosokodtak a kinti hidegben.","shortLead":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg...","id":"20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0.jpg","index":0,"item":"dbe70552-3049-4fde-b80d-6d0181825d97","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","timestamp":"2024. december. 22. 09:02","title":"Kaotikus jelenetekről számoltak be a bombariadó miatt félbeszakított pesti buli résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából majdnem kijön egy vadonatúj Golf R.","shortLead":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából...","id":"20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e.jpg","index":0,"item":"981110dd-dc9d-479c-9a10-e6689f541a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","timestamp":"2024. december. 21. 07:21","title":"Méregdrága portéka ez a kiváló régi Rallye Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","shortLead":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","id":"20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"63c4a978-7cf4-4d5d-add7-c594d4db2535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","timestamp":"2024. december. 20. 21:39","title":"Az EU-t sújtó vámokat lebegtetett be Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd3bff8-c13d-4bc9-a201-61dd6e03c985","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG QNED evo termékcsaládjának új, 2025-ös tagjai olyan LCD technológiás televíziók, melyek egy újonnan szabadalmaztatott, széles színskálát biztosító technológiával vannak felszerelve. 4K felbontású kép, 144 Hz-es képfrissítési ráta, vezeték nélküli kapcsolódás, ultraalacsony késleltetés – mutatjuk a széria újdonságait, melyek mögött természetesen ott dolgozik a mesterséges intelligencia is.","shortLead":"Az LG QNED evo termékcsaládjának új, 2025-ös tagjai olyan LCD technológiás televíziók, melyek egy újonnan...","id":"20241222_lg-qned-evo-tv-keszulekek-2025-modellek-uj-funkciok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd3bff8-c13d-4bc9-a201-61dd6e03c985.jpg","index":0,"item":"d2fd3b17-0a59-4c87-b274-2e85df06aad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_lg-qned-evo-tv-keszulekek-2025-modellek-uj-funkciok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 22. 18:03","title":"Megjöttek az LG 2025-ös tévéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük közösséget kovácsolni, egyáltalán mi szükségük van rá? Petrik Ida közgazdásszal, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával beszélgettünk, aki idén megkapta a Green Brands Év Zöld Személyisége díjat.","shortLead":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük...","id":"20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58.jpg","index":0,"item":"d85b4b59-4fba-44d4-93cc-dea9559e5492","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 21. 14:30","title":"Hogyan lesz a stílusos vidékiségből fenntartható közösség? - interjú Petrik Idával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","id":"20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7.jpg","index":0,"item":"9bfca34a-942f-4c60-81be-d0643b1f9013","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","timestamp":"2024. december. 21. 11:06","title":"A nemzetbiztonsági főtanácsadó felügyelete alá kerül egy kormányközeli gazdaságkutató intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","id":"20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4.jpg","index":0,"item":"fbd9d085-3667-4da6-ae2c-e18f04620273","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","timestamp":"2024. december. 21. 18:32","title":"Fokozzák a rendőri jelenlétet az itthoni karácsonyi vásárokon a magdeburgi gázolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]