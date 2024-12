Arcfelismerős kaputelefont fejleszt az Apple – erről cikkezett Mark Gurman, a Bloomberg szakírója. A cég ezzel az olyan cégek által uralt területre tenné be a lábát, mint például a Ring. Az eszköz „fejlett arcfelismerő képességekkel” rendelkezne, és vezeték nélkül tudna kapcsolódni a különféle okos ajtózárakhoz.

Az Apple már most is kínál az áruházában többféle, más gyártóktól származó zárakat, melyek kompatibilisek a HomeKit-rendszerrel. Az új, a Face ID-hoz hasonló arcazonosításon alapuló rendszerrel az ajtók kinyitása olyan egyszerű lenne, mint a mobil feloldása: csak rá kell nézni az eszközre, és pár pillanattal később már nyílna is a zár. Ráadásul ez a megoldás biztonságosnak is számít, nem lehet kijátszani másról készült fotókkal stb.

iPad-arcú roboton dolgozhat az Apple, egy komolyabb iPhone árát kérnék érte 1000 dolláros robotot dobhat piacra néhány éven belül az Apple, amely akár követni is tudná önt, miközben videótelefonál – de természetesen más képességei is lennének.

Az még nem világos, hogy a kaputelefon bármilyen zárral működne, vagy az Apple összefogna egy gyártóval, hogy kész szettet kínáljon. Az eszköz azonban még a fejlesztés korai fázisában van, így a megjelenésével nem érdemes számolni 2025 vége előtt. A benne lévő hálózati chip ráadásul már az Apple sajátja lehet.

Nem ez az első eszköz, amin dolgozhat az Apple az otthonok felokosítása terén: egy robotról is hallani lehet, de egy képernyővel rendelkező HomePod is jöhet – ami az okosotthon vezérlésében lehet hasznos.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.