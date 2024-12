Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá a szerződést.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá...","id":"20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734.jpg","index":0,"item":"75868b7f-67b9-48d1-b3b8-142554fdf0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","timestamp":"2024. december. 21. 18:05","title":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjába vitték Magyar Péterék adományait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná a tartozáskezelés során az emberi ügyintézéssel szemben, mivel szerintük az objektív, diszkrét és előítéletmentes megoldásokat kínál. Azonban sokan aggódnak az MI alkalmazásával kapcsolatban, különösen az adatvédelem és az empátia hiánya miatt.","shortLead":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná...","id":"20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f.jpg","index":0,"item":"009b325c-179a-488c-b943-5ec63a355b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","timestamp":"2024. december. 22. 14:03","title":"100-ból 19 ember MI-vel kérne kölcsön, a tartozás behajtását 100-ból 34 bízná inkább a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik. Szerzőnk nemrég települt át Budapestről egy vidéki kisvárosba, ami egy új autó beszerzését is szükségessé tette számukra. Szubjektív beszámoló az autóválasztás szempontjairól és az első tapasztalatokról.","shortLead":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik...","id":"20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3.jpg","index":0,"item":"65daad25-ca10-497c-af7e-949413a19a1c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","timestamp":"2024. december. 22. 11:30","title":"Ilyen a Ford új családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Múlt hónapban egy 14 éves fiút késeltek meg, miután a közösségi médiában összeveszett későbbi gyilkosával.","shortLead":"Múlt hónapban egy 14 éves fiút késeltek meg, miután a közösségi médiában összeveszett későbbi gyilkosával.","id":"20241222_albania-tiktok-betiltas-tinedzser-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"75f48b34-2bc7-4fe6-a4c1-89840e59654a","keywords":null,"link":"/elet/20241222_albania-tiktok-betiltas-tinedzser-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 22. 12:54","title":"Egy évre betiltják a TikTokot Albániában egy tinédzser meggyilkolását követően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövő héten 2,14 milliárdért lehet majd játszani. ","shortLead":"A jövő héten 2,14 milliárdért lehet majd játszani. ","id":"20241221_otos-lotto-sorsolas-szerencsejatek-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"d8afc678-9f7a-448f-92f3-6df59b3243e0","keywords":null,"link":"/elet/20241221_otos-lotto-sorsolas-szerencsejatek-nyeroszamok","timestamp":"2024. december. 21. 19:54","title":"Lottósorsolás: senki nem nyert milliárdokat a fa alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbee3282-d639-4edd-af37-dca7ef79beff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kevesebb gyerek születik, többen kapnak sztrókot, másképp – vagy egyáltalán nem – hatnak a gyógyszerek. Év végi vissza- és előrepillantás a klímaváltozás kevésbé ismert hatásaival kapcsolatban. ","shortLead":"Kevesebb gyerek születik, többen kapnak sztrókot, másképp – vagy egyáltalán nem – hatnak a gyógyszerek. Év végi vissza...","id":"20241221_hvg-klimavaltozas-hatasai-mindennapi-eletre-hoseg-forrosag-ket-forro-nyar-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbee3282-d639-4edd-af37-dca7ef79beff.jpg","index":0,"item":"d296c391-4904-462f-81e1-d7fba40b828e","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-klimavaltozas-hatasai-mindennapi-eletre-hoseg-forrosag-ket-forro-nyar-kozott","timestamp":"2024. december. 21. 14:00","title":"Két forró nyár között: 2025-ben ezek már mind valós veszélyként jönnek be a mindennapjainkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb lézerprojektorait.","shortLead":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb...","id":"20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e.jpg","index":0,"item":"dff7c3f1-9e29-4cd5-b462-6ed952082f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","timestamp":"2024. december. 22. 20:03","title":"150 millió forintért már elég jó házimozink lehet: megnéztük és meg is mutatjuk, hogy milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]