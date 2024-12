Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel, PC-vel, két SSD-vel. E különös összeállításon még Windows 10 is fut, és komoly haszna lehet irodai környezetben.","shortLead":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel...","id":"20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5.jpg","index":0,"item":"7ba2ded5-cc37-4137-81c9-317528da3206","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 25. 08:03","title":"Ilyen PC még nem volt, a Toshiba új számítógépében tényleg minden megvan egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot – szemben az inuitokkal –, mert nem tudták a gyerekeiket megfelelően felkészíteni a rájuk váró életformára.","shortLead":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot...","id":"20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb.jpg","index":0,"item":"8fd4ff31-28ee-4b5e-a81a-8a3b81b9114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","timestamp":"2024. december. 24. 08:03","title":"Összeomolhat a társadalom, ha nem a megfelelő játékot kapják ajándékba a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje célját – írja a lap gazdasági rovatától Ingo Malcher, aki szégyentelennek, gátlástalannak és kíméletlennek nevezi a magyar politikust.","shortLead":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje...","id":"20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"0574752d-229b-41fd-80d0-d05d50756ea4","keywords":null,"link":"/360/20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2024. december. 24. 09:00","title":"Die Zeit: El kell szigetelni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kiemelt sportegyesületeknek most is jut pluszpénz. Válogatás a karácsonyi monstre Magyar Közlöny intézkedéseiből.","shortLead":"Kiemelt sportegyesületeknek most is jut pluszpénz. Válogatás a karácsonyi monstre Magyar Közlöny intézkedéseiből.","id":"20241224_Az-anya-35-eves-koraig-jar-a-babavaro-tamogatas-nem-no-a-diakhitel-kamata-karacsonyi-Magyar-Kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f.jpg","index":0,"item":"b6b40d4b-6eb6-4fbb-ba77-b42fcc71507a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241224_Az-anya-35-eves-koraig-jar-a-babavaro-tamogatas-nem-no-a-diakhitel-kamata-karacsonyi-Magyar-Kozlony","timestamp":"2024. december. 24. 11:37","title":"Az anya 35 éves koráig jár a babaváró támogatás, nem nő a diákhitel kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bérletek árát idén sem emelik.","shortLead":"A bérletek árát idén sem emelik.","id":"20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0.jpg","index":0,"item":"8331dd1b-88c7-4acc-8fcd-599b58a7b99a","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","timestamp":"2024. december. 25. 15:41","title":"Mátraszentistvánon indul a magyarországi síszezon, csütörtökön reggel már lehet sorakozni a síliftnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja a magyarok fizetési szokásait. A jelentés alapján Magyarország a digitális fizetési megoldások széles körű elterjedése felé tart, a készpénz szerepe azonban még mindig erős. Az elmúlt négy évben 11 ponttal nőtt a DFI-index, főként a mobiltárcák és az érintésmentes fizetések előretörésének köszönhetően. Az infrastrukturális fejlődés ellenére a készpénzhez ragaszkodó rétegek és a pénzügyi tudásbeli hiányosságok akadályozzák a további fejlődést. A digitális fizetések népszerűsítésében ezért kulcsfontosságú szerep jut a pénzügyi oktatásnak és a mikrokereskedők digitális integrálásának.","shortLead":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja...","id":"20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951.jpg","index":0,"item":"766002eb-4452-4c3f-b6bc-4388c9f43eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","timestamp":"2024. december. 25. 11:30","title":"Eldőlt már a készpénz és a bankkártya \"csatája\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nyugatiak meg szélviharra.","shortLead":"A nyugatiak meg szélviharra.","id":"20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e.jpg","index":0,"item":"df22e50a-5a9f-47ef-ae8c-a89f75853cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","timestamp":"2024. december. 24. 07:20","title":"A déli és délkeleti megyék fehér karácsonyra készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf01f2b-df5b-470b-a8f6-4f0330c8a7ab","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? A régi kérdésre új válaszok esedékesek, mióta a mesterséges intelligencia egészen élethű barátokat és szeretőket képes szimulálni. Pszichológusokkal beszélgettünk az emberi magány gépi feloldásának kockázatairól.","shortLead":"Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? A régi kérdésre új válaszok esedékesek, mióta a mesterséges intelligencia egészen...","id":"20241225_hvg-magany-mesterseges-intelligencia-virtualis-partner-erzelmek-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bf01f2b-df5b-470b-a8f6-4f0330c8a7ab.jpg","index":0,"item":"85459fce-a571-4b09-a516-ef5ef19c6e34","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-magany-mesterseges-intelligencia-virtualis-partner-erzelmek-pszichologia","timestamp":"2024. december. 25. 15:30","title":"Pszichológusokat kérdeztünk: Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? Megcsalásnak számít-e, ha a harmadik fél egy gép? Mire (nem) jó egy virtuális társ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]