Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","shortLead":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","id":"20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"88d4c9ab-5a98-460a-8f26-1ab2fdd25307","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","timestamp":"2024. december. 28. 19:02","title":"„A mai támadás bizonyosan orosz eredetű” – hackerek léptek akcióba Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","shortLead":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","id":"20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"2caa72b8-315f-4e28-a066-fff829f431e5","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","timestamp":"2024. december. 27. 08:09","title":"Meghalt az ukrán fogságba esett észak-koreai katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09a1e12-959a-4b3f-8913-6e188b3ad3d2","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogy Major Erik generációja egyik legjobb színésze, az is jelzi, hogy háromszor is jelölték a legígéretesebb pályakezdő díjára, és idén meg is nyerte a Színházi Kritikusok Céhe elismerését. A Radnóti Színház színészével bűnöző édesapja örökségéről, szeretetlenségről és arról is beszélgettünk, miért érezte úgy, visszaadhatja élete egyik legfontosabb főszerepét.","shortLead":"Hogy Major Erik generációja egyik legjobb színésze, az is jelzi, hogy háromszor is jelölték a legígéretesebb pályakezdő...","id":"20241227_major-erik-interju-radnoti-szinhaz-szombathelyi-weores-sandor-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a09a1e12-959a-4b3f-8913-6e188b3ad3d2.jpg","index":0,"item":"ab5c036e-3cae-478d-a5fb-c49e559c6c70","keywords":null,"link":"/kultura/20241227_major-erik-interju-radnoti-szinhaz-szombathelyi-weores-sandor-szinhaz","timestamp":"2024. december. 27. 20:00","title":"„Nem hívtak el a castingra, úgyhogy azt mondtam, nem lesz műtét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04dcadf-0146-45ac-b2ac-4fee53b41a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap brüsszeli tudósítója szerint a magyar uniós elnökséget a kormányfő a maga jobboldali-populista céljaira használt ki. Jan Diesteldorf szerint az eltelt hat hónap alapján senki sem állíthatja, hogy nem tudja, mit akar ez az ember.","shortLead":"A legnagyobb német lap brüsszeli tudósítója szerint a magyar uniós elnökséget a kormányfő a maga jobboldali-populista...","id":"20241227_suddeutsche-zeitung-orban-eu-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f04dcadf-0146-45ac-b2ac-4fee53b41a8c.jpg","index":0,"item":"18bc36b6-7556-4455-9309-7bf1c74c79cb","keywords":null,"link":"/360/20241227_suddeutsche-zeitung-orban-eu-elnokseg","timestamp":"2024. december. 27. 07:30","title":"Süddeutsche-vélemény: Orbán megmutatta, mennyire destruktív és veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága működött. ","shortLead":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága...","id":"20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48.jpg","index":0,"item":"baa68b15-fb09-4af7-b0f7-34ea240ddebf","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","timestamp":"2024. december. 28. 20:17","title":"Nagyszabású razzia volt egy gázai kórházban, több mint 240 terroristát fogott el az IDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annie Jacobsen könyve a nukleáris világháborúról hátborzongatóan részletes, de Észak-Koreáról, a képzeletbeli világégés kirobbantójáról keveset tud. Az a kevés is nagyon ijesztő.","shortLead":"Annie Jacobsen könyve a nukleáris világháborúról hátborzongatóan részletes, de Észak-Koreáról, a képzeletbeli világégés...","id":"20241227_atomhaboru-Annie-Jacobsen-Eszak-Korea-alagutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d.jpg","index":0,"item":"a91cc251-acb4-4f15-970b-f31f59f0edfb","keywords":null,"link":"/360/20241227_atomhaboru-Annie-Jacobsen-Eszak-Korea-alagutrendszer","timestamp":"2024. december. 27. 14:30","title":"Egy atomháborút kevesen élnének túl, de Észak-Korea vezetője köztük lenne. A világ legnagyobb alagútrendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","id":"20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81.jpg","index":0,"item":"4a28b909-d4fc-4e8e-99f9-11f08cfb7801","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2024. december. 26. 21:50","title":"Az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik a tanker, amely megrongálta a Balti-tengerben futó villamosvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában festi meg önmagát.","shortLead":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában...","id":"20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a.jpg","index":0,"item":"c7c15fd6-3b50-480d-90de-737abc1747f4","keywords":null,"link":"/360/20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Nem csak HVG-címlapokat készít, könyveken, plakátokon is dolgozik, kiállításokat is tart Bódi Kati képzőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]