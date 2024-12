Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevásárlóközpont mögötti vasúti átjáróban történt baleset, az autóban ketten utaztak.","shortLead":"A bevásárlóközpont mögötti vasúti átjáróban történt baleset, az autóban ketten utaztak.","id":"20241228_InterCity-utkozott-egy-sinekre-hajto-autoval-Zalaegerszegnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0.jpg","index":0,"item":"327deb08-e21e-4615-b7ca-97c08d66d3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_InterCity-utkozott-egy-sinekre-hajto-autoval-Zalaegerszegnel","timestamp":"2024. december. 28. 16:20","title":"InterCity ütközött egy sínekre hajtó autóval Zalaegerszegnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be7beb6-ba55-48ce-b3a8-5082011dada3","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek, sorskatalógusnak láthatunk. Dokuportréiban romák, fizikai munkások, hajléktalanok, kisstílű bűnözők, prostituáltak, kettétört karrierű volt kommunista párthívők, melegek és más marginalizált csoportok életútjai elevenednek meg. Máskor egész kötetben mondja el életszövegét egy szovjet kényszermunkatábor túlélője, egy idős parasztasszony vagy az 56-os forradalom egyik vezetője. A szociográfus életművét bemutató cikkünk első része.","shortLead":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek...","id":"20241227_Hangot-ad-a-nema-tomegeknek-Csalog-Zsolt-dokuportrei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1be7beb6-ba55-48ce-b3a8-5082011dada3.jpg","index":0,"item":"2c6bc835-46d1-48e9-9a56-a66edb9aab99","keywords":null,"link":"/360/20241227_Hangot-ad-a-nema-tomegeknek-Csalog-Zsolt-dokuportrei","timestamp":"2024. december. 27. 17:30","title":"Hangot ad a néma tömegeknek: Csalog Zsolt dokuportréi hajléktalanokat, gulág-túlélőket, csalódott munkásokat mutattak be a Kádár-korban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ac8e1a-c984-4f9e-ad67-cd0c1090f9e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szankciókat vezetett be Bidzina Ivanisvili a grúziai kormányzó párt, a Grúz Álom alapítója és tiszteletbeli elnöke ellen – jelentette be Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Ivanisvili ellen az EU is vezetett már be szankciókat, a büntetőintézkedéseket egyedül Orbán Viktor, a grúz politikus szövetségese ellenezte.","shortLead":"Washington szankciókat vezetett be Bidzina Ivanisvili a grúziai kormányzó párt, a Grúz Álom alapítója és tiszteletbeli...","id":"20241227_Az-USA-szankcios-listara-vette-Bidzina-Ivanisvilit-a-gruziai-kormanyzo-part-alapitojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8ac8e1a-c984-4f9e-ad67-cd0c1090f9e1.jpg","index":0,"item":"f521de6c-123f-4b2d-950e-21440176077e","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Az-USA-szankcios-listara-vette-Bidzina-Ivanisvilit-a-gruziai-kormanyzo-part-alapitojat","timestamp":"2024. december. 27. 21:33","title":"Az USA szankciós listára vette Bidzina Ivanisvilit, a grúziai kormányzó párt alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","shortLead":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","id":"20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3.jpg","index":0,"item":"08687fbd-0f3d-43d0-8040-3796a9baae3a","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Moszkva beismerte: ökológiai katasztrófát okoz a két elsüllyedt tankermatuzsálem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f","c_author":"HVG","category":"360","description":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","shortLead":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","id":"20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f.jpg","index":0,"item":"71642a1e-adfc-4e83-8f24-2c8a9c020403","keywords":null,"link":"/360/20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","timestamp":"2024. december. 28. 14:30","title":"2024 is a NER-milliárdosok éve volt: Mészáros Lőrinc és Tiborcz István különösen nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: férfiszorongások a munkahelyünkön. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20241229_Elvitelre-ferj-ferfi-szorongas-munkahely-ferfiszorongas-sorozat-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"8f36c046-48f8-4f9a-a9a9-113faf2186c6","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Elvitelre-ferj-ferfi-szorongas-munkahely-ferfiszorongas-sorozat-podcast","timestamp":"2024. december. 29. 06:00","title":"Elvitelre #99: A férfiakat családapaként gyakran az nyomja előre, hogy mennyi pénzt kell hazahozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","shortLead":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","id":"20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"3d54a05f-aab1-4e56-9875-de8095d117dc","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","timestamp":"2024. december. 28. 18:06","title":"Belecsapódott egy BMW a 4-6-os villamosba a Corvin negyednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","shortLead":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","id":"20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"dc626b56-468e-4091-af5b-dc0f82c2af8a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","timestamp":"2024. december. 28. 20:25","title":"Megvolt a lottósorsolás, tizenöt szerencsésnek bőven megtérült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]