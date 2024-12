A One márka ernyője alatt egyesíti telekommunikációs vállalatait a 4iG. A cég még 2022 első napjaiban kebelezte be a magyar Digit, majd rá egy évre – a Magyar Állammal közösen – a Vodafone Magyarországot is a felvásárolta.

A fúziós folyamat 2025 elejétől az ügyfelek számára is érzékelhetővé válik, a különböző márkákat ugyanis egységesen a One váltja. A Vodafone esetében egy 40 órás leállás is megelőzi a folyamatot, és január 1-jétől már a One Magyarország Zrt. lesz a szolgáltatójuk.

A Diginél azonban máshogy néz ki az átmárkázás. Itt nem lesz leállás, január 1-től változatlan feltételek mellett érhetik majd el az ügyfelek az eddigi szolgáltatásokat, de a számlán már a One logója szerepel majd. A számlaszám, és a számlázás, valamint a befizetés menete nem változik – ígéri a cég, mely azt is hangsúlyozza, hogy a számla kiállítója továbbra is a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. lesz. (A vállalat tehát egyelőre nem olvad be a One Magyarország Zrt.-be.)

A weboldal ugyanakkor közös lesz – one.hu –, de az online számlabefizetésre a korábbi digisek továbbra is a DIGI Ügyfélkapu felületét használhatják majd. A részletekről későbbre ígérnek tájékoztatást, de az eddigi információkból az olvasható ki, hogy a one.hu számlabefizető oldalán külön felület lesz majd választható, függően attól, hogy korábban hol volt ügyfél valaki. (Hasonlóra volt példa az MBH Bank létrejöttekor is.)

Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet?

Fontos változás, hogy a telefonos ügyfélszolgálat is egységes lesz: az eddigi vodafone-os 1270-et kell majd tárcsáznia, ha problémát tapasztal, vagy kérdése van.

Szintén egységes lesz az üzlethálózat, immáron a One arculata alatt. Néhány DIGI Pontot végleg felszámolnak, de az ígéret arról szól, hogy minden bezárt egység közelében lesz egy másik One üzlet. Hogy önt miként érinti ez, azt az alábbi oldalon lévő táblázat segítségével ellenőrizheti. Tapasztalataink szerint, bár a szegedi Dugonics téren lévő DIGI Pontnak vége, az üzlet kirakatában erről még nincs tájékoztatás december utolsó napjaiban – csak egy év végi leltárazásról esik szó.

Mi lesz a díjcsomagokkal?

A díjcsomagok ára és tartalma nem változik, a nevük azonban igen: valamennyi esetben eltűnik a „DIGI” név. A vezetékes szolgáltatások nevében a „D FIX”, a mobil díjcsomagoknál „D MOBIL”, a műholdas termékek esetén pedig a „D SAT” váltja a szolgáltató eddigi nevét. Tehát például a DIGINet 1000 csomagot januártól D FIX 1000 néven keresse a számláján.

Utóbbi változtatásból az is következik, hogy a 4iG egyelőre nem egyesíti a vezetékes- és mobilszolgáltatásait, hiába szerepel majd mindenhol a One logója. Pedig a portfólióban bőven vannak párhuzamosságok, elsősorban a vezetékes otthoni szolgáltatások – TV, internet, telefon – terén.

Ahogyan az is kérdéses, mi lesz majd azokon a helyeken, ahol több infrastruktúrával is jelen van a cég – tehát a korábbi DIGI és Vodafone (UPC) egyaránt kiépített ott hálózatot. Ezekre bizonyára a következő hónapokban megszületik majd a válasz.

