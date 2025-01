Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen súlyosan, kilencen könnyebben megsérültek – jelentette a helyi média.","shortLead":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen...","id":"20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb.jpg","index":0,"item":"17f42e80-4f02-4158-9a20-e1a9863fa068","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","timestamp":"2024. december. 31. 11:36","title":"Tömeges gázolás történt egy szöuli piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis gyorsan elérheti a szolgáltatást akár a lezárási, akár a főképernyőről. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis...","id":"20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963.jpg","index":0,"item":"8c590385-7a6c-446b-b4df-ce8703f87dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","timestamp":"2024. december. 31. 16:03","title":"Így érheti el pillanatok alatt kedvenc zenéit az iPhone-ján, ha spotifyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","shortLead":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","id":"20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b.jpg","index":0,"item":"44d28733-1e68-4397-864e-8019757ae06c","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","timestamp":"2025. január. 01. 10:14","title":"Megtalállak még! – slágerrel üzent Magyar Péternek Menczer Tamás újévi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","shortLead":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","id":"20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"6367747b-21a0-4bf9-8f33-c8a386688569","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","timestamp":"2024. december. 30. 22:04","title":"Nem nyújt be fellebbezést a Franciaországot megrendítő nemierőszak-ügy elítéltje, Dominique Pélicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan 21,2%-os” béremelés következik.","shortLead":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan...","id":"20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1.jpg","index":0,"item":"7e794220-8947-4620-aa8a-47188897ac0a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","timestamp":"2024. december. 31. 10:16","title":"Döntött a kormány a pedagógusok béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","shortLead":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","id":"20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866.jpg","index":0,"item":"dd06a76d-0596-4dd3-9717-a8dce8acfcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","timestamp":"2025. január. 01. 14:56","title":"A román miniszterelnök magára tetováltatta, hogy az áfa nem emelkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8.jpg","index":0,"item":"ca216872-4af2-4904-ab62-7c787fb57313","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","timestamp":"2025. január. 01. 14:38","title":"Halálosan megsérült egy Hajdú-Bihar megyei férfi a tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]