Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2398cd39-b931-48ac-8f9d-99c85c05d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen lett volna a Potter-univerzum, ha beengedik a Harcosok klubja rendezőjét. ","shortLead":"Ilyen lett volna a Potter-univerzum, ha beengedik a Harcosok klubja rendezőjét. ","id":"20250103_David-Finchert-megkerestek-rendezne-e-Harry-Potter-filmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2398cd39-b931-48ac-8f9d-99c85c05d1f0.jpg","index":0,"item":"332388d0-b3ae-49c9-9296-04d65b2fe6a5","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_David-Finchert-megkerestek-rendezne-e-Harry-Potter-filmet","timestamp":"2025. január. 03. 08:58","title":"David Finchert megkeresték, rendezne-e Harry Potter-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek is vége van, nem csak az évnek.","shortLead":"Ennek is vége van, nem csak az évnek.","id":"20250101_Januar-elseje-nincs-mar-Vodafone-honlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"f4443e56-7c5b-4fcd-9a1b-2f5459c19e22","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_Januar-elseje-nincs-mar-Vodafone-honlap","timestamp":"2025. január. 01. 17:43","title":"Január elsejétől nincs már Vodafone, a honlap sem tölt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c30e08-512d-4790-9d15-4c343ba2fb7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. A tragédia után felülvizsgálják a fegyverbirtoklásról szóló törvényt.","shortLead":"Az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. A tragédia után felülvizsgálják a fegyverbirtoklásról szóló törvényt.","id":"20250102_montenegro-amokfuto-cetinje-tizenket-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8c30e08-512d-4790-9d15-4c343ba2fb7a.jpg","index":0,"item":"07790e0c-16df-4c8a-baee-c11220933664","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_montenegro-amokfuto-cetinje-tizenket-halalos-aldozat","timestamp":"2025. január. 02. 12:14","title":"Tizenkét halálos áldozata van a montenegrói férfi ámokfutásának, köztük két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","shortLead":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","id":"20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc.jpg","index":0,"item":"760245ed-57fe-44da-a4d2-c808ec560520","keywords":null,"link":"/elet/20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. január. 02. 12:17","title":"Szöges kolbásszal próbáltak kutyákat megölni Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2527c84b-fd79-4a55-9ab0-c8a198eda657","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos pereskedés végét Brad Pitt barátnője harcolta ki.","shortLead":"A viharos pereskedés végét Brad Pitt barátnője harcolta ki.","id":"20250102_Kozel-kilenc-evig-huzodott-de-most-lezarul-Brad-Pitt-es-Angelina-Jolie-valasi-ugye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2527c84b-fd79-4a55-9ab0-c8a198eda657.jpg","index":0,"item":"395eed42-9cbe-4e12-a533-4f202d0cb932","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Kozel-kilenc-evig-huzodott-de-most-lezarul-Brad-Pitt-es-Angelina-Jolie-valasi-ugye","timestamp":"2025. január. 02. 08:54","title":"Közel kilenc évig húzódott, de végre lezárult Brad Pitt és Angelina Jolie válási ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52c5a8-d22c-4463-a291-f524421292ef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy pénzes táska miatt szállták meg a hatóságok egy iráni légitársaság járatát. Teherán szerint a saját nagykövetségüknek szánt iratok és pénz volt a csomagban.","shortLead":"Egy pénzes táska miatt szállták meg a hatóságok egy iráni légitársaság járatát. Teherán szerint a saját...","id":"20250103_libanon-iran-repulogep-hezbollah-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e52c5a8-d22c-4463-a291-f524421292ef.jpg","index":0,"item":"d0c0280a-9a0e-4539-adc6-dda66179050b","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_libanon-iran-repulogep-hezbollah-bejrut","timestamp":"2025. január. 03. 12:31","title":"Libanoni tisztviselők estek neki egy iráni gépnek, a Hezbollah millióit keresték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással számoltak.","shortLead":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással...","id":"20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84.jpg","index":0,"item":"5f2bba08-7e05-4116-ac82-a14aff4317f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","timestamp":"2025. január. 01. 16:27","title":"Cáfolja a kormány, hogy előrehozott választást terveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","shortLead":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","id":"20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce.jpg","index":0,"item":"bcd8615a-4be2-465f-aaf5-d33e74c28746","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 06:59","title":"Végzett magával a montenegrói ámokfutó, miután tíz embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]