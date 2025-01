Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","shortLead":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","id":"20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae.jpg","index":0,"item":"43485456-a0e3-4d8b-9439-d1c45ec2c9b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","timestamp":"2025. január. 02. 20:58","title":"A különleges erők egy katonája robbanthatott Trump szállodája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent szerint Ukrajna helyesen járt el, amikor lezárta a vezetéket az orosz gáz előtt. Ha a Nyugat le akarja rövidíteni a háborút, érvényt kell szereznie az olajszankcióknak, írja a Bloomberg. A hírügynökség egy másik cikkének szerzője Kína és az Egyesült Államok együttműködésének szükségességéről, a Guardian a régi keletű orosz-kínai barátság új veszélyeiről ír. A brit lap a francia elnök hét évét is elemzi, szerinte Macron példája azt mutatja, mi történik akkor, ha a libereralizmust megfosztják az erkölcseitől és az értékeitől. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent...","id":"20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"db9520f9-ab28-4000-93cb-fee0a17e31b2","keywords":null,"link":"/360/20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","timestamp":"2025. január. 03. 10:30","title":"Frankfurter Rundschau: Orbán trükközik, hogy továbbra is hozzájusson Putyin földgázához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6b28df-f45f-4fe1-afef-e0d2dd1644be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Idén nyáron is lehetnek fennakadások a repülésben. Az egyik lehetséges megoldás csak elméletben hangzik egyszerűnek, az európai légiirányítás egységesítése továbbra is várat magára.","shortLead":"Idén nyáron is lehetnek fennakadások a repülésben. Az egyik lehetséges megoldás csak elméletben hangzik egyszerűnek...","id":"20250103_hvg-egyseges-europai-egbolt-legter-legiforgalmi-iranyitas-repules-kesesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6b28df-f45f-4fe1-afef-e0d2dd1644be.jpg","index":0,"item":"5b15f00f-1b6b-42fa-a01e-0434f10ac154","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-egyseges-europai-egbolt-legter-legiforgalmi-iranyitas-repules-kesesek","timestamp":"2025. január. 03. 14:30","title":"A tavalyi késéscunami és teljes káosz után mi várható 2025 nyarán a repülésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52c5a8-d22c-4463-a291-f524421292ef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy pénzes táska miatt szállták meg a hatóságok egy iráni légitársaság járatát. Teherán szerint a saját nagykövetségüknek szánt iratok és pénz volt a csomagban.","shortLead":"Egy pénzes táska miatt szállták meg a hatóságok egy iráni légitársaság járatát. Teherán szerint a saját...","id":"20250103_libanon-iran-repulogep-hezbollah-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e52c5a8-d22c-4463-a291-f524421292ef.jpg","index":0,"item":"d0c0280a-9a0e-4539-adc6-dda66179050b","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_libanon-iran-repulogep-hezbollah-bejrut","timestamp":"2025. január. 03. 12:31","title":"Libanoni tisztviselők estek neki egy iráni gépnek, a Hezbollah millióit keresték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5842b1b-4f79-471b-b04a-8db2b47a5265","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az FBI szerint semmi sem utal arra, hogy nem egyedül követte volna el Samszúd bin Dzsabbar a merényletet.","shortLead":"Az FBI szerint semmi sem utal arra, hogy nem egyedül követte volna el Samszúd bin Dzsabbar a merényletet.","id":"20250102_fbi-New-Orleans-i-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5842b1b-4f79-471b-b04a-8db2b47a5265.jpg","index":0,"item":"9ea9ec32-f84b-465e-a161-4d5498a4e942","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_fbi-New-Orleans-i-merenylet","timestamp":"2025. január. 02. 18:21","title":"FBI: Nem voltak társai a New Orleans-i merénylőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b175d561-2d9a-4356-a082-1c08c14fd10d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos új Rimac a V10-es hibrid Red Bull RB17 fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"Az elektromos új Rimac a V10-es hibrid Red Bull RB17 fő riválisának ígérkezik.","id":"20250103_jon-a-horvatok-f1-nel-is-gyorsabb-uj-hiperautoja-rimac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b175d561-2d9a-4356-a082-1c08c14fd10d.jpg","index":0,"item":"baeb5566-3c53-4eb5-8623-f32c2b8af6d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_jon-a-horvatok-f1-nel-is-gyorsabb-uj-hiperautoja-rimac","timestamp":"2025. január. 03. 06:41","title":"Jön a horvátok F1-nél is gyorsabb új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fejenként nagyjából 20 dollár üti a markát a Siri-képes Apple-eszközök birtokosainak, mert a cég alvállalkozói korábban belehallgattak az asszisztenssel véletlen rögzített felvételekbe.","shortLead":"Fejenként nagyjából 20 dollár üti a markát a Siri-képes Apple-eszközök birtokosainak, mert a cég alvállalkozói korábban...","id":"20250103_apple-csoportos-kereset-siri-beszelgetesek-rogzitese-lehallgatas-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a.jpg","index":0,"item":"2987f5d4-62ce-4f25-80f3-11ba709a5715","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_apple-csoportos-kereset-siri-beszelgetesek-rogzitese-lehallgatas-karterites","timestamp":"2025. január. 03. 09:03","title":"38 milliárd forintot fizet az Apple a felhasználóinak, mert lehallgatták a beszélgetéseiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 50,6 pont volt, kisebb a januári 52,2-nél, és a negyedik legalacsonyabb februári érték 1995 óta – adta hírül a Magyar Logisztikai, Beszerzés és Készletezési Társaság (MLBKT).","shortLead":"A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 50,6 pont volt, kisebb a januári 52,2-nél...","id":"20250102_bmi-konjunktura-mblkt-feldolgozoipar-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"d3815515-fc56-451f-9ba4-a8e115760a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_bmi-konjunktura-mblkt-feldolgozoipar-2025","timestamp":"2025. január. 02. 09:00","title":"Újabb erős jel érkezett arról, hogy aligha pattan fel gyorsan a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]