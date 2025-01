Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e6aa90a7-16dc-49f0-af23-664b51c57078","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb-űrteleszkóp segítségével fedezték fel a tudósok a Csu-lung nevű galaxist, ami 1,13 milliárd évvel az ősrobbanás után már kifejlett állapotban létezett. Mindez azt mutatja: még sok mindent nem ismer a tudomány a galaxisok fejlődéséről.","shortLead":"A James Webb-űrteleszkóp segítségével fedezték fel a tudósok a Csu-lung nevű galaxist, ami 1,13 milliárd évvel...","id":"20250102_csu-lung-spiralgalaxis-james-webb-urteleszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6aa90a7-16dc-49f0-af23-664b51c57078.jpg","index":0,"item":"7b3b5e6b-c3b5-49b1-9f2f-4daefc08ca36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_csu-lung-spiralgalaxis-james-webb-urteleszkop","timestamp":"2025. január. 02. 14:03","title":"Megtalálták a Tejútrendszer ikertestvérét, alig fiatalabb a világegyetemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba.jpg","index":0,"item":"ee5031ea-058a-4c40-87b3-61fa66c82d13","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","timestamp":"2025. január. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Boldog Schengen-mentes évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c21268f-7a1e-4fcd-b680-9ffb7f5cd510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a tavalyi béremelés áll a háttérben, de sokan tértek vissza a nyugdíjból is. ","shortLead":"Elsősorban a tavalyi béremelés áll a háttérben, de sokan tértek vissza a nyugdíjból is. ","id":"20250102_Pedagogus-beremeles-nyugdijas-tanarhiany-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c21268f-7a1e-4fcd-b680-9ffb7f5cd510.jpg","index":0,"item":"41772d15-0c3b-4013-902d-25169e464ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Pedagogus-beremeles-nyugdijas-tanarhiany-oktatas","timestamp":"2025. január. 02. 12:00","title":"Nőtt a pályán lévő pedagógusok száma 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, amely képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki. Nem mellesleg: 1000 feltöltés és lemerítés után majdnem 20 százalékkal nagyobb marad a kapacitása, mint a mostani akkumulátoroké.","shortLead":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, amely képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki...","id":"20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c.jpg","index":0,"item":"e253553e-bb79-4b55-9c24-cf814473b9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","timestamp":"2025. január. 02. 11:03","title":"Újfajta akkumulátor kerülhet a mobiljába, tovább bírja, és kevésbé lesz tűzveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","id":"20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd.jpg","index":0,"item":"40c150a2-1333-446f-b328-1b87e1e09dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","timestamp":"2025. január. 02. 09:21","title":"Teljesen megújul az egyik legfontosabb VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","shortLead":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","id":"20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05.jpg","index":0,"item":"799ce37e-adb6-43ed-8237-77825b924701","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások Ausztriában, miután a liberálisok kihátráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánybiztos rendkívül hálás új feladatáért. ","shortLead":"A kormánybiztos rendkívül hálás új feladatáért. ","id":"20250102_Hoppal-Peter-Magyarorszag-Torokorszag-kormanybiztos-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89.jpg","index":0,"item":"635a098f-a859-4bf7-ad31-8b85f0e4d238","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Hoppal-Peter-Magyarorszag-Torokorszag-kormanybiztos-Fidesz","timestamp":"2025. január. 02. 17:22","title":"Hoppál Péter a török–magyar barátságot mélyíti el új pozíciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek pusztításában jeleskedik. Úgy tűnik, ennek még a pénztelenség sem állja útját.","shortLead":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek...","id":"20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d.jpg","index":0,"item":"df829097-7e5a-46ad-b208-87d81f45e134","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","timestamp":"2025. január. 03. 09:30","title":"A kultúrpolitikában is elfogytak az Orbán-kormány ötletei, csak rombolás és elvtelenség maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]