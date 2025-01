Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri. ","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri. ","id":"20250102_37-es-ut-balesetveszely-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2f40904b-b24b-487d-993c-d21c683d3b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_37-es-ut-balesetveszely-rendorseg","timestamp":"2025. január. 02. 18:55","title":"Életveszélyes trükkökkel próbálja megállítani a sofőröket egy férfi a 37-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","shortLead":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","id":"20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672.jpg","index":0,"item":"a60c2fa9-2d3a-45c4-a09c-cefbcc73bd6f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 15:06","title":"Szoboszlai és Kerkez is megelőzi Messit és Neymart, Sallai pedig Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt Orbántól, sőt, egyből kampányüzemmódot hirdetett. A kormányzat cáfol, de vajon milyen lehetőségei vannak, ha meggondolná magát? És érdeke lenne ilyet tenni?","shortLead":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt...","id":"20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59.jpg","index":0,"item":"bbe4eeb3-46b5-447c-8fa3-dcd062a0cc91","keywords":null,"link":"/360/20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","timestamp":"2025. január. 03. 06:30","title":"Bejön-e Magyar Péter húzása: lesz idén parlamenti választás, vagy csak 2026-ban, esetleg még később?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók, hogy kifizessék a klub NAV-tartozását.","shortLead":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók...","id":"20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226.jpg","index":0,"item":"0f220f37-9a33-43f1-8021-0dbc7cb603e4","keywords":null,"link":"/sport/20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","timestamp":"2025. január. 02. 11:41","title":"Szektort neveznének el a Haladás stadionjában Schäfer Andrásról, aki 15 millióval segítette a klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem egy dátumugrást is eredményezett.","shortLead":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem...","id":"20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484.jpg","index":0,"item":"637e4440-469c-4a79-8bba-43424b0f2569","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","timestamp":"2025. január. 03. 13:03","title":"2025-ben szállt fel, de 2024-ben landolt egy ázsiai légitársaság repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88311c0e-69aa-4349-af26-04b6b6aaed97","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy baráti társaság autózásának lett rossz vége. ","shortLead":"Egy baráti társaság autózásának lett rossz vége. ","id":"20250102_reszeg-utas-sofor-tamadas-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88311c0e-69aa-4349-af26-04b6b6aaed97.jpg","index":0,"item":"cc00c4be-7d69-41d7-80af-c155acbcefe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_reszeg-utas-sofor-tamadas-baleset","timestamp":"2025. január. 02. 09:22","title":"Sofőrre támadt a részeg utas, kidöntöttek egy jelzőlámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bacf125-6306-4dfb-a5f3-5d17ffddee29","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250102_Marabu-Feknyuz-Szerencsetlen-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bacf125-6306-4dfb-a5f3-5d17ffddee29.jpg","index":0,"item":"41a23227-b15f-4d31-93a2-e2c50b82f62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Marabu-Feknyuz-Szerencsetlen-ev","timestamp":"2025. január. 02. 16:40","title":"Marabu Féknyúz: Szerencsétlen év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa90a7-16dc-49f0-af23-664b51c57078","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb-űrteleszkóp segítségével fedezték fel a tudósok a Csu-lung nevű galaxist, ami 1,13 milliárd évvel az ősrobbanás után már kifejlett állapotban létezett. Mindez azt mutatja: még sok mindent nem ismer a tudomány a galaxisok fejlődéséről.","shortLead":"A James Webb-űrteleszkóp segítségével fedezték fel a tudósok a Csu-lung nevű galaxist, ami 1,13 milliárd évvel...","id":"20250102_csu-lung-spiralgalaxis-james-webb-urteleszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6aa90a7-16dc-49f0-af23-664b51c57078.jpg","index":0,"item":"7b3b5e6b-c3b5-49b1-9f2f-4daefc08ca36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_csu-lung-spiralgalaxis-james-webb-urteleszkop","timestamp":"2025. január. 02. 14:03","title":"Megtalálták a Tejútrendszer ikertestvérét, alig fiatalabb a világegyetemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]