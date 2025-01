Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8ca194a0-f424-4736-ae49-16a015c48477","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tűz ütött ki szombat délelőtt az északnyugat-kínai Hopej tartományban található Csangcsiakou város egyik piacán, nyolcan meghaltak, 15-en megsérültek – közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Tűz ütött ki szombat délelőtt az északnyugat-kínai Hopej tartományban található Csangcsiakou város egyik piacán...","id":"20250104_kina-piac-tuz-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ca194a0-f424-4736-ae49-16a015c48477.jpg","index":0,"item":"af9a81d9-68fa-4c81-b29b-04dedece92f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_kina-piac-tuz-halottak","timestamp":"2025. január. 04. 12:07","title":"Legalább nyolcan meghaltak Kínában, miután tűz ütött ki egy piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és a tudatosság.","shortLead":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és...","id":"20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e.jpg","index":0,"item":"b844a100-8eb0-4697-ac98-6a48a254d200","keywords":null,"link":"/elet/20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","timestamp":"2025. január. 05. 05:50","title":"20 évvel fiatalabbnak tűnnek a koruknál azok, akik mindennap odafigyelnek erre a 10 dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243696e-1bd3-40fd-a363-389207ba984b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy utolsó pillanatban benyújtott kormánypárti törvénymódosításnak köszönhetően aránytalanul nagyobb fizetésemelést kapnak a kúriai bírák az alsóbb fokon ítélkező kollégáikhoz képest. Varga Zs. András a kivételezést azzal indokolja, hogy a Kúria nem egyszerűen legfelsőbb bíróság, hanem a jogegység felett őrködik.","shortLead":"Egy utolsó pillanatban benyújtott kormánypárti törvénymódosításnak köszönhetően aránytalanul nagyobb fizetésemelést...","id":"20250104_kuria-birok-kiemelt-banasmod-fizetesemeles-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2243696e-1bd3-40fd-a363-389207ba984b.jpg","index":0,"item":"b3a62b3f-a3df-4d4e-8c6a-6c31811d5f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_kuria-birok-kiemelt-banasmod-fizetesemeles-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszonto-ebx","timestamp":"2025. január. 04. 07:45","title":"A kiemelt bánásmódot nem ingyen kaptuk – sokatmondó volt a Kúria-elnök újévi köszöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce30f51c-0682-4dc7-b71d-a98433841d82","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Itoka Tomito 1908 májusában született.","shortLead":"Itoka Tomito 1908 májusában született.","id":"20250104_itoka-tomiko-vilag-legidosebb-embere-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce30f51c-0682-4dc7-b71d-a98433841d82.jpg","index":0,"item":"97d4ca6b-1c10-413f-96a2-58f9250c4a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_itoka-tomiko-vilag-legidosebb-embere-meghalt","timestamp":"2025. január. 04. 13:31","title":"Meghalt a világ legidősebb embere, 116 éves volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás eredményei alapján ideje lehet egy kis mozgást is beiktatni a mindennapokba a sok ülés mellé – a szív- és érrendszeri okokból bekövetkező halálozás kockázatát ugyanis akár 34 százalékkal is növelheti, ha valaki rendszeresen ülőmunkát végez.","shortLead":"Egy új kutatás eredményei alapján ideje lehet egy kis mozgást is beiktatni a mindennapokba a sok ülés mellé – a szív...","id":"20240104_ulomunka-sok-ules-korai-halalozas-kockazata-sziv-es-errendszeri-kardiovaszkularis-megbetegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309.jpg","index":0,"item":"4357bbe4-5d3e-4710-9c40-f18bdae51596","keywords":null,"link":"/tudomany/20240104_ulomunka-sok-ules-korai-halalozas-kockazata-sziv-es-errendszeri-kardiovaszkularis-megbetegedes","timestamp":"2025. január. 04. 08:03","title":"16%-kal növeli a korai halál kockázatát, mégis rengetegen csinálják – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell az emberi teljesítménynek megfelelő eredményeket produkált egy olyan tesztben, amellyel az „általános intelligenciát” mérik.","shortLead":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell...","id":"20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d.jpg","index":0,"item":"ad57864a-5150-4fbe-8571-69b50c6478b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","timestamp":"2025. január. 04. 10:03","title":"Az OpenAI állítja: az új MI-je már megüti egy átlagember szintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b5e3e7-24ec-4d00-b24e-5c9a1473801d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három opció volt a szavazáson: előrehozott választások lesznek idén, jövőre lesz rendes időben, vagy 2026-ban sem lesz, hanem valamikor később. Íme az eredmény.","shortLead":"Három opció volt a szavazáson: előrehozott választások lesznek idén, jövőre lesz rendes időben, vagy 2026-ban sem lesz...","id":"20250105_Itt-a-szavazas-eredmenye-a-HVG-olvasoi-szerint-ekkor-lesznek-a-valasztasok-Magyarorszagon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00b5e3e7-24ec-4d00-b24e-5c9a1473801d.jpg","index":0,"item":"56029189-6759-4747-b816-85aab3daaf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Itt-a-szavazas-eredmenye-a-HVG-olvasoi-szerint-ekkor-lesznek-a-valasztasok-Magyarorszagon-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 17:13","title":"Itt a szavazás eredménye: a HVG olvasói szerint ekkor lesznek a választások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a439f0-9cea-435a-8dd6-e0a1e25d3009","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tűz ütött ki egy dallasi bevásárlóközpontban helyi idő szerint pénteken, több mint ötszáz állat elpusztult – írta közleményében Texas szövetségi állam dallasi tűzoltósága.","shortLead":"Tűz ütött ki egy dallasi bevásárlóközpontban helyi idő szerint pénteken, több mint ötszáz állat elpusztult – írta...","id":"20250104_500-kisallat-pusztult-el-kigyulladt-egy-dallasi-bevasarlokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44a439f0-9cea-435a-8dd6-e0a1e25d3009.jpg","index":0,"item":"5f3930e5-2ed8-449f-b8f2-eb5434f92800","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_500-kisallat-pusztult-el-kigyulladt-egy-dallasi-bevasarlokozpont","timestamp":"2025. január. 04. 13:20","title":"Több mint 500 kisállat pusztult el, miután kigyulladt egy dallasi bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]