[{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint már stabilizálódott annyira a helyzet, hogy ezt is meg lehet lépni.","shortLead":"A külügyminiszter szerint már stabilizálódott annyira a helyzet, hogy ezt is meg lehet lépni.","id":"20250106_szijjarto-damaszkusz-sziria-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"5f3dc99f-a217-46fc-9f80-50e8b46b8ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_szijjarto-damaszkusz-sziria-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 06. 09:36","title":"Szijjártó: Újranyitják Magyarország szíriai nagykövetségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","shortLead":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","id":"20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b.jpg","index":0,"item":"b6437b80-9ea7-4b79-8a9d-0acd6fb237b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","timestamp":"2025. január. 06. 15:09","title":"Másfél év alatt 188-szor büntettek az orosz hatóságok a homofóbtörvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi útjainak díjai között. A nemzetgazdasági miniszter lehajolt az apróért is, a diplomaták 40 eurós kiküldetési napidíját is lelkiismeretesen felvette.","shortLead":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi...","id":"20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"a9552394-c7b3-4192-8aa3-6d788b4f32a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","timestamp":"2025. január. 07. 09:32","title":"Magánrepülő Svájcba 15 millió forintért, szállás Párizsban 3,4 millióért – közzétették Nagy Márton utazásainak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dfd742-bccf-407d-9f6d-aa2e75a99a27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emmy-díjas operatőr szerint az idei első munkahét kezdete tökéletes alkalom a lemondások beadására, már ami a filmügyi kormánybiztost és a döntőbizottság tagjait illeti. ","shortLead":"Az Emmy-díjas operatőr szerint az idei első munkahét kezdete tökéletes alkalom a lemondások beadására, már ami...","id":"20250106_Rev-Marcell-operator-Nemzeti-Filmintezet-Magyar-Labdarugo-Szovetseg-fuggetlen-filmesek-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4dfd742-bccf-407d-9f6d-aa2e75a99a27.jpg","index":0,"item":"2b65df42-8ab8-4a6a-bbc0-f4c271cc5a64","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_Rev-Marcell-operator-Nemzeti-Filmintezet-Magyar-Labdarugo-Szovetseg-fuggetlen-filmesek-allami-tamogatas","timestamp":"2025. január. 06. 13:28","title":"Rév Marcell: A Nemzeti Filmintézet lett az új Magyar Labdarúgó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két kötvénycsomaggal indítanak.","shortLead":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két...","id":"20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2.jpg","index":0,"item":"c51e93c4-2048-4be6-858e-656a4f207b95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","timestamp":"2025. január. 07. 14:31","title":"Legyen pénz a repülőrajtra: devizakötvények kibocsátásával kezdi az évet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250105_hatos-lotto-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"27b00a1b-9a77-44e1-9af1-0443241fbf65","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_hatos-lotto-lottoszamok","timestamp":"2025. január. 05. 18:16","title":"Ezekkel a számokkal lehetett tarolni a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc9ab96-8504-4eac-9c2b-613d76aafee9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilistól látható a második évad, amelyben Pedro Pascal és Bella Ramsey is visszatér.","shortLead":"Áprilistól látható a második évad, amelyben Pedro Pascal és Bella Ramsey is visszatér.","id":"20250107_last-of-us-masodik-evad-max","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfc9ab96-8504-4eac-9c2b-613d76aafee9.jpg","index":0,"item":"e6b1703b-4044-45fc-96fd-933d17bce6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_last-of-us-masodik-evad-max","timestamp":"2025. január. 07. 12:09","title":"Itt a Last of Us második évadának teasere Pedro Pascallal és Bella Ramsey-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","shortLead":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","id":"20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf.jpg","index":0,"item":"e3c178fa-ff2d-408b-b338-624ad1dbecc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","timestamp":"2025. január. 07. 13:09","title":"Csákányos sífelvonón utazó gyerekkel ütközött egy autó Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]