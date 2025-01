Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azzal gyanúsítják a CATL-t, hogy a kínai hadsereggel dolgozik együtt. A cég szerint tévedésről van szó.","shortLead":"Azzal gyanúsítják a CATL-t, hogy a kínai hadsereggel dolgozik együtt. A cég szerint tévedésről van szó.","id":"20250107_usa-catl-debrecen-feketelista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"84f58510-c252-40d4-890d-18e14c03dcaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_usa-catl-debrecen-feketelista","timestamp":"2025. január. 07. 08:28","title":"Felkerült a debreceni akkugyár tulajdonosa az amerikaiak feketelistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de a költségeik egyre nőnek és most már aggasztóan nagy áremelkedést várnak 2025 elejére. Úgyhogy az év eleji átárazásokat érdemes figyelni, hogy okosabbak legyünk – mutatta be az MNB.","shortLead":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de...","id":"20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8.jpg","index":0,"item":"bac16847-5059-4fbe-aab4-8510bf1c5972","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","timestamp":"2025. január. 07. 05:36","title":"A cégek költségei újra nőni kezdtek - meddig úszhatjuk meg, hogy az áraikba is beépítsék ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47f594-7d7b-4539-ae4c-6579e9a7e56e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újfajta koreai aksi az ígéretek szerint 1000 töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának közel 90 százalékát.","shortLead":"Az újfajta koreai aksi az ígéretek szerint 1000 töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának közel 90...","id":"20250106_itt-a-legujabb-biztonsagos-es-tartos-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a47f594-7d7b-4539-ae4c-6579e9a7e56e.jpg","index":0,"item":"cb6a06e5-3ee4-4107-a823-bf91fff297b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_itt-a-legujabb-biztonsagos-es-tartos-akkumulator","timestamp":"2025. január. 06. 07:21","title":"Itt a legújabb biztonságos és igen tartós akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A versenyhivatal állítja, hogy magánéleti szempontokat nem vesznek figyelembe.","shortLead":"A versenyhivatal állítja, hogy magánéleti szempontokat nem vesznek figyelembe.","id":"20250106_gvh-fake-news-meszaros-lorinc-homlok-zsolt-kartell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"06fca60d-3ee5-4d1f-b3d9-bb75a1620564","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_gvh-fake-news-meszaros-lorinc-homlok-zsolt-kartell","timestamp":"2025. január. 06. 08:28","title":"GVH: „Jókora fake news”, hogy ne vizsgálnák Mészáros Lőrinc cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd25004-d7f5-412d-b04e-f17e1112e13e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fővárosban, Washingtonban is komoly havazásra számítanak. ","shortLead":"A fővárosban, Washingtonban is komoly havazásra számítanak. ","id":"20250106_Az-evtized-legkomolyabb-havazasat-varjak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd25004-d7f5-412d-b04e-f17e1112e13e.jpg","index":0,"item":"60fd0dfb-af30-46eb-afe8-20542b8883f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Az-evtized-legkomolyabb-havazasat-varjak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. január. 06. 05:21","title":"Az évtized legkomolyabb havazása sújthatja az Egyesült Államokat, hét államban hirdettek szükségállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3750c3e1-0cd0-42b4-bdde-5203846e5fa1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A kisebb korrupció, például amikor valaki nem kér számlát, mikrokényszer. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a miniszterelnöknek is meg kell engednem, hogy korrupt legyen – állítja Jancsics Dávid szociológus.","shortLead":"A kisebb korrupció, például amikor valaki nem kér számlát, mikrokényszer. Ez azonban nem jelenti azt...","id":"20250107_hvg-jancsics-david-korrupcio-ner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3750c3e1-0cd0-42b4-bdde-5203846e5fa1.jpg","index":0,"item":"907dd670-9059-40c8-8005-aeefc823343c","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-jancsics-david-korrupcio-ner","timestamp":"2025. január. 07. 06:30","title":"Nem garantált, hogy egy NER utáni hatalom nem épít fel korrupciós rendszert – interjú Jancsics Dávid korrupciókutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a","c_author":"4iG Nyrt.","category":"brandchannel","description":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi kampányában a Vodafone Magyarország. A szolgáltató egy szívmelengető, elgondolkodtató ünnepi reklámfilmben dolgozza fel ezt az aktuális témát, amelyben Szacsvay László, Oszvald Marika és Székely B. István egy különleges városi kalandra indulnak. A karácsonyi felhívás célja, hogy új megvilágításba helyezze az időskor és a digitális világ kapcsolatát.","shortLead":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi...","id":"20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a.jpg","index":0,"item":"35bda2be-bc47-4abf-a680-768da18f8c0e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","timestamp":"2025. január. 07. 10:30","title":"Az időskor nem láthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"c5551a2f-f095-4389-9a27-544a500cfee1","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly veszélybe került.","shortLead":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly...","id":"20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b.jpg","index":0,"item":"e3ecd509-a30f-45d5-93e9-a1632defc1f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","timestamp":"2025. január. 06. 08:09","title":"Terézváros is indul a MÁV 99 éves pályázatán, legfeljebb egymilliárdból létrehoznák a közparkot a Nyugati mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]