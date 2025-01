Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","shortLead":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","id":"20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636.jpg","index":0,"item":"27e2d166-a9be-475a-8c05-c665b39338fd","keywords":null,"link":"/elet/20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","timestamp":"2025. január. 05. 21:31","title":"Nekimegy a Coca-Colának Donald Trump oltásellenes leendő minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd25004-d7f5-412d-b04e-f17e1112e13e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fővárosban, Washingtonban is komoly havazásra számítanak. ","shortLead":"A fővárosban, Washingtonban is komoly havazásra számítanak. ","id":"20250106_Az-evtized-legkomolyabb-havazasat-varjak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd25004-d7f5-412d-b04e-f17e1112e13e.jpg","index":0,"item":"60fd0dfb-af30-46eb-afe8-20542b8883f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Az-evtized-legkomolyabb-havazasat-varjak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. január. 06. 05:21","title":"Az évtized legkomolyabb havazása sújthatja az Egyesült Államokat, hét államban hirdettek szükségállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","shortLead":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","id":"20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4.jpg","index":0,"item":"885670e1-61bc-496f-8293-253a6f28f187","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","timestamp":"2025. január. 07. 10:14","title":"Megkapták a pénzüket a tanárok, akiket a sikkasztó tankerületi alkalmazott megkárosított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról, tenyésztéséről, mint ő.” Ezt egy iskolázatlan, autodidakta alkoholistáról, Gerald Durrellről mondta Sir David Attenborough. Durrell talán egész életében csupán zoológus, természetbúvár, állatkertvezető, világjáró állatgyűjtő és állatmentő maradt volna, ha a felesége és az anyagi gondok nem késztetik írásra. Életéről, kalandos vállalkozásairól szóló könyveit, regényeit, filmjeit, előadásait imádták az egész világon. Lusta, mégis igen termékeny író volt. Január 7-én van születésének századik, január 30-án pedig halálának harmincadik évfordulója.","shortLead":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról...","id":"20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1.jpg","index":0,"item":"0386423e-a9f9-44fd-984d-7db368f72b0c","keywords":null,"link":"/360/20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","timestamp":"2025. január. 07. 19:30","title":"Az iskolázatlan, alkoholista zseni, aki a fél világgal megszerettette az állatokat – száz éve született Gerald Durrell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt a megoldást válasszák, legyen szó akár hűtésről, akár fűtésről. Ezeket a rossz beidegződéseket vesszük sorra és oszlatjuk el cikkünkben.","shortLead":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt...","id":"20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38.jpg","index":0,"item":"75cc51c2-b067-4c40-ad65-fdf016be946f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","timestamp":"2025. január. 06. 12:30","title":"Drága, felesleges és mind ugyanazt tudja - vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó képessége. ","shortLead":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó...","id":"20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"74a580fe-fb57-40cf-8b08-5211df88b5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","timestamp":"2025. január. 06. 13:03","title":"Valós időben olvassa a gondolatokat egy új kínai chip, amit az agyba kell beültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb néhány hétig hatályos kisstílű és megalapozatlan bosszúról” van szó.","shortLead":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb...","id":"20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626.jpg","index":0,"item":"18b9858a-d66c-4a29-905d-639964d87134","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:08","title":"Itt a kormány válasza Rogán szankciós listára kerülésére: pitiáner bosszú, de majd az új elnök leveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti a szabad és tisztességes választás eredményét</strong>, nem kell lázadástól tartani, mint az 2021-ben történt. Vagyis a hatalomátadás ezúttal békés lesz, a rendőrség vigyáz a demokrácia citadellájára.","shortLead":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti...","id":"20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c.jpg","index":0,"item":"e359bf21-1c03-4b23-93bc-2737ee1cf5cc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","timestamp":"2025. január. 06. 07:15","title":"\"Négy évvel ezelőtt demokráciánkat próbára tették, és győzött\" – Joe Biden vendégkommentárja a Washington Postban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]