Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt a növekedés, de ez szorosan összefügg a hónap elején megrendezett európai csúccsal.","shortLead":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt...","id":"20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3.jpg","index":0,"item":"0f0ec3a1-8aa1-4956-98c0-11a9bdfb0d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","timestamp":"2025. január. 06. 08:45","title":"Pörögtek a külföldi turisták Magyarországon novemberben, 23 százalékkal többen jöttek, mint egy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ba2eb-6a15-4c18-8043-c8ecaa254958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína még 2024 novemberében tesztelt egy erős lángszórót, a fegyverről azonban nem árult el részleteket.","shortLead":"Kína még 2024 novemberében tesztelt egy erős lángszórót, a fegyverről azonban nem árult el részleteket.","id":"20250105_langszoro-kinai-hadsereg-type-74","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174ba2eb-6a15-4c18-8043-c8ecaa254958.jpg","index":0,"item":"f76dea39-29a5-4f7e-9edf-ce5707e2f137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_langszoro-kinai-hadsereg-type-74","timestamp":"2025. január. 05. 18:57","title":"Olyan lángszóróval gyakorlatozik Kína, ami megolvasztja az emberi húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","shortLead":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","id":"20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd.jpg","index":0,"item":"53d567d4-d28b-42c6-ac5a-83dd5da87e26","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","timestamp":"2025. január. 05. 15:53","title":"Óriási baki: idő előtt kiderült a TV2 Házasság első látásra című műsor végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és elgondolkodni múltunk, jelenünk és jövőnk alapkérdéseiről.","shortLead":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és...","id":"20250105_hvg-Megmondjak-elore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03.jpg","index":0,"item":"e55d1d02-411d-4dc5-ad01-a2537e832a77","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-Megmondjak-elore","timestamp":"2025. január. 05. 19:35","title":"\"Nagy történelem\" – a tudományos irányzat, amely évmilliárdokra visszamenve kutatja, milyen lesz az emberiség jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban találkozhat vele a közönség.","shortLead":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban...","id":"20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea.jpg","index":0,"item":"a709e224-0fb0-45b4-9c36-f184e308aa28","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","timestamp":"2025. január. 06. 12:03","title":"Olyan akkumulátor kerülhet az iPhone 18-ba, amire eddig nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers (ROG) márka újdonságai között új ROG Strix Scar laptopokat és ROG Flow Z13 gamer táblagépet is találni, de megújult a ROG XG Mobile külső grafikai vezérlő is, mellyel bármely laptop felturbózható.","shortLead":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers...","id":"20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d.jpg","index":0,"item":"e47f88d4-9873-4c37-b600-03169b4afdf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 05:30","title":"Mi lehetséges a játékban? Az Asus azt állítja, hogy új ROG gépei újradefiniálják a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","shortLead":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","id":"20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45.jpg","index":0,"item":"99e6ce92-b9df-40c9-8971-fdf32ea2ac23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","timestamp":"2025. január. 07. 09:35","title":"Franciaországban is megjelent a majomhimlő fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]