Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","id":"20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"f9fac314-90b8-4de3-8083-e32ee2cba7be","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","timestamp":"2025. január. 09. 13:05","title":"Megölte a feleségét, aztán feladta magát egy fóti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt már többször cáfolták: az igazi kérdés az, hogy mekkora részét használjuk valójában.","shortLead":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt...","id":"20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2.jpg","index":0,"item":"50d45dbb-a0f8-4d3d-9335-fae8b4ed1986","keywords":null,"link":"/elet/20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","timestamp":"2025. január. 10. 05:50","title":"Tévhit, hogy agyunknak csak a 10 százalékát használjuk. De akkor mekkora részét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3febefb2-4b7a-4c80-b216-74a10ed603eb","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Felépülő függőkről szól Miklós Ádám negyedik, egész estés dokumentumfilmje, a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri különdíját elnyerő Mélypont érzés. A filmben megismerhetjük Borókát, a nehéz családi háttérrel rendelkező gimnazista lányt és Szilvesztert, a fiatal, szexualitásával küzdő férfit, akik a budapesti Megálló Csoport Alapítvány foglalkozásain vesznek részt. A Megálló reintegrációs közösségi házában olyan innovatív módszereket alkalmaznak terápiás céllal, mint amilyen például a sziklamászás. Erről is kérdeztük a film alkotóját, de szóba kerültek még a dokumentumfilmezés etikai dilemmái, a filmesek felelőssége, a függőség társadalmi megbélyegzettsége, valamint a mentális egészségünkkel való törődés jelentősége.","shortLead":"Felépülő függőkről szól Miklós Ádám negyedik, egész estés dokumentumfilmje, a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri...","id":"20240108_melypont-erzes-fuggoseg-megallo-miklos-adam-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3febefb2-4b7a-4c80-b216-74a10ed603eb.jpg","index":0,"item":"b9ced625-9f5d-40b0-b010-259883c62efb","keywords":null,"link":"/kultura/20240108_melypont-erzes-fuggoseg-megallo-miklos-adam-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 19:48","title":"„Varázslatos, de nehéz is látni, hogy valaki, akit már ennyire szeretsz, rohan be sírva az erdőbe, te meg ott vagy kamerával a kezedben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt több száz visszaélést hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt...","id":"20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611.jpg","index":0,"item":"61715d22-209c-403d-9e5a-80163fb3442f","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:07","title":"29 embert rúgtak ki szexuális zaklatás miatt a McDonald'stól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független tényellenőrzéssel, helyette a Trump adminisztrációval együttműködve képzeli el a szólásszabadságot. Az Európai Unió vezetői felvonták a szemöldöküket, de nem lesz egyszerű dolguk.","shortLead":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független...","id":"20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12.jpg","index":0,"item":"3cf3d34c-5602-47d8-bc99-8b4a7d8d96f5","keywords":null,"link":"/360/20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","timestamp":"2025. január. 09. 16:52","title":"Jogi lépésekkel fenyeget Brüsszel, ha a Facebook Európában is leáll a tényellenőrzéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is gondolkoztak az eszköz bevetésén. Bár a NER prominensei egyértelműen Trump mellett tették le a garast, a WSJ szerint több vitás pont volt a két ország közt, amelyek aligha oldódtak meg mára.","shortLead":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is...","id":"20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5.jpg","index":0,"item":"5e1c8e95-077f-4421-850f-7bdceefeefb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:59","title":"Az előző Trump-adminisztráció idején is tervben voltak a Rogán elleni szankciók, sőt Mészáros és Tiborcz neve is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyikük az autóban várakozott, amíg a másik kettő bement lopni.","shortLead":"Egyikük az autóban várakozott, amíg a másik kettő bement lopni.","id":"20250109_becs-magyar-bolti-tolvajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"e9023040-5e7b-4099-8a6e-91588fc9253c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_becs-magyar-bolti-tolvajok","timestamp":"2025. január. 09. 14:54","title":"Magyar tolvajok járták a bécsi boltokat, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]