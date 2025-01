Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem a kijelölt átkelőhelyen akartak átmenni.","shortLead":"Nem a kijelölt átkelőhelyen akartak átmenni.","id":"20250110_halalos-gazolas-anya-gyerek-bag-uttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"b702752b-b6eb-4397-b949-b4e9adc55809","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_halalos-gazolas-anya-gyerek-bag-uttest","timestamp":"2025. január. 10. 09:48","title":"Halálra gázoltak egy nőt és hároméves gyerekét Bagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és társadalompolitikai krízis van az országban, és ezt mostanra mindenki megérezte. Ez sok más nyugati demokráciára is igaz, de a németek jobban megszenvedik, mert a bukott modellt a sajátjuknak érezhették. Nem valószínű, hogy egy új kancellár alapvető kérdésekben másfelé vinné az országot, mint az elődje. Az ajánlat inkább az, hogy jobban csinálna hasonló dolgokat, kis változtatásokkal. A szélsőjobb közben a migráció kérdésében közelebb került a közhangulathoz, mint bármelyik másik párt. Az osztrák példától félnek a demokratikus pártok. ","shortLead":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és...","id":"20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68.jpg","index":0,"item":"fdf32c4f-490d-4fbe-853e-b84e471d4a72","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","timestamp":"2025. január. 10. 09:30","title":"A szélsőjobb és Elon Musk migrációs népszavazást csinálna a német választásból, pedig sokkal többről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","shortLead":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","id":"20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128.jpg","index":0,"item":"d16c9e2c-3da2-4db1-9fb2-6e7f82a63b1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","timestamp":"2025. január. 10. 08:41","title":"Úgy viszik az új Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","shortLead":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","id":"20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d.jpg","index":0,"item":"6614e7f1-b07e-4988-a6c5-a3e8a4972a62","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Egy egri bikavér lett 2024 legjobb vörösbora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt már többször cáfolták: az igazi kérdés az, hogy mekkora részét használjuk valójában.","shortLead":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt...","id":"20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2.jpg","index":0,"item":"50d45dbb-a0f8-4d3d-9335-fae8b4ed1986","keywords":null,"link":"/elet/20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","timestamp":"2025. január. 10. 05:50","title":"Tévhit, hogy agyunknak csak a 10 százalékát használjuk. De akkor mekkora részét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","shortLead":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","id":"20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"b6029c71-8c3a-4460-a1c7-6ad609fcda56","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","timestamp":"2025. január. 08. 21:56","title":"Már legalább ketten meghaltak a Los Angelesben tomboló tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról, meg arról, hogy hol kellene erősödnie Magyar Péternek, és arról is, mikorra érhet be a Fidesz fiataloknak szóló stratégiája. Érdemes megnézni az egész adástm, de néhány gondolatot most ki is emelünk.","shortLead":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról...","id":"20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3.jpg","index":0,"item":"f665bb99-f362-4892-b47a-bd486972ab21","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:30","title":"Szabó Andrea: A szavazói tömb összetétele most a Fidesznek kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0cbae8-ae08-4e41-9957-e2f0ff146474","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetőjének feladatai közül törlik a Hungaroringet, az visszakerül a HM-hez.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetőjének feladatai közül törlik a Hungaroringet, az visszakerül a HM-hez.","id":"20250109_hungaroring-gulyas-gergely-miniszterelnokseg-rendelet-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0cbae8-ae08-4e41-9957-e2f0ff146474.jpg","index":0,"item":"35297c83-00ec-4e24-be9b-53153b6886f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_hungaroring-gulyas-gergely-miniszterelnokseg-rendelet-tervezet","timestamp":"2025. január. 09. 16:53","title":"Alig több mint egy év után elveszik a Hungaroringet Gulyás Gergelytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]