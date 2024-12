Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","shortLead":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","id":"20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342.jpg","index":0,"item":"1a97b001-4a5d-4b7e-b3a5-7ecfa064ac03","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","timestamp":"2024. december. 29. 09:44","title":"Hajdú B. István a műtétjéről: Ismét életveszélyben voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f88736-c9a2-4ecb-bf51-ae26052019ff","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Leghíresebb tévésorozatával a brit kormányt, második leghíresebb sorozatával az amerikait vette célba. Armando Iannucci író-rendező-producer kétszer nyert Emmy-díjat, egyszer Európai Filmdíjat, és jelölték Oscarra is. A politikai humor ínyencei nagyra tartják, de ettől még Moszkvában betiltották.","shortLead":"Leghíresebb tévésorozatával a brit kormányt, második leghíresebb sorozatával az amerikait vette célba. Armando Iannucci...","id":"20241228_hvg-armando-iannucci-iro-rendezo-the-franchise-thick-of-it-az-alelnok-sztalin-halala-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f88736-c9a2-4ecb-bf51-ae26052019ff.jpg","index":0,"item":"f2d68ae1-4f6c-4441-913c-66c6574a87d1","keywords":null,"link":"/360/20241228_hvg-armando-iannucci-iro-rendezo-the-franchise-thick-of-it-az-alelnok-sztalin-halala-interju","timestamp":"2024. december. 28. 16:30","title":"Armando Iannucci: A Sztálin halálát Orbán Viktor és a hasonló politikusok miatt készítettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","shortLead":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","id":"20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738.jpg","index":0,"item":"bf1689ed-25da-449e-8545-84f2d9d536c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","timestamp":"2024. december. 29. 08:46","title":"Videón a dél-koreai utasszállító katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","shortLead":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","id":"20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"3d54a05f-aab1-4e56-9875-de8095d117dc","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","timestamp":"2024. december. 28. 18:06","title":"Belecsapódott egy BMW a 4-6-os villamosba a Corvin negyednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról, klímakatasztrófáról vagy csak egy kiadós áramszünetről. A kormány háborús veszélyről beszél, de nem tartja fontosnak az ország, az emberek felkészítését váratlan helyzetekre. Vasárus Gábort, a Hun-Ren KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos munkatársát arról kérdeztük, mit lehetne tenni azért, hogy valóban senkit ne érjen készületlenül, ha jönne a baj.","shortLead":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról...","id":"20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c.jpg","index":0,"item":"9e7d3f9e-6ea2-4da1-9043-60f8d4aa9395","keywords":null,"link":"/360/20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","timestamp":"2024. december. 28. 07:00","title":"„Három kérdés, és kiderül, felkészültek vagyunk-e váratlan vészhelyzetekre – ezen a teszten a lakosság fele elvérezne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont ha egy billentyűzet rejti ezt, mindjárt más a helyzet.","shortLead":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont...","id":"20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1.jpg","index":0,"item":"75792aa5-1c0a-4700-9fed-49d748b3bed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 29. 08:03","title":"Megérkezett a 35 ezer forintos számítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell, és lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.","shortLead":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell...","id":"20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f.jpg","index":0,"item":"09dd2d34-97ea-4a26-a7b1-ee124660fd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","timestamp":"2024. december. 28. 11:45","title":"A rendőrség figyelmeztetést adott ki a szabad romániai határátlépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le a repülőgépet.","shortLead":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le...","id":"20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"256edf0d-cb94-4f47-aeba-d3369c638bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","timestamp":"2024. december. 28. 14:53","title":"Putyin bocsánatot kért a lezuhant azeri utasszállító \"tragikus balesete\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]