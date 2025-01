Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs új fajta betegségről szó, ha pedig még valaki műtüdőre szorulna, meg tudnák oldani az ellátását – mondta a Heim Pál főigazgatója.","shortLead":"Nincs új fajta betegségről szó, ha pedig még valaki műtüdőre szorulna, meg tudnák oldani az ellátását – mondta...","id":"20250111_mutudon-tartott-gyerek-Heim-Pal-Korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5.jpg","index":0,"item":"78e60903-7ba4-4b8b-b526-3846376905fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_mutudon-tartott-gyerek-Heim-Pal-Korhaz","timestamp":"2025. január. 11. 16:46","title":"A négy műtüdőn tartott gyerek közül kettőt hamarosan levehetnek a gépről a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","shortLead":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","id":"20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6.jpg","index":0,"item":"933fc97e-fc13-486e-9259-d6eda534342c","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","timestamp":"2025. január. 13. 06:11","title":"Török Gábor: Nem érdemes a Fidesz dombóvári sikeréből az országos politikára vonatkozó következtetéseket kiolvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es foci-világbajnokság döntőjét is játszották.","shortLead":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es...","id":"20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"1a7ae961-baac-4c66-a272-e6725287f6de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","timestamp":"2025. január. 12. 11:55","title":"Olimpiai létesítmények is leéghetnek a Los Angeles-i tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28618f0-d40f-47b4-b84d-002138989583","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha a városi gyorshajtás és a driftelés ellen kampányt indítanának, ez a videó igazán jól közvetítené az üzenetet. Még ha nem is volt feltétlenül szándékos a driftelés.","shortLead":"Ha a városi gyorshajtás és a driftelés ellen kampányt indítanának, ez a videó igazán jól közvetítené az üzenetet. Még...","id":"20250111_tapolcai-driftelo-frontalis-karambol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28618f0-d40f-47b4-b84d-002138989583.jpg","index":0,"item":"ba58d163-4527-40d9-93ab-d56f5c9dcb7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250111_tapolcai-driftelo-frontalis-karambol-video","timestamp":"2025. január. 11. 12:07","title":"Szemből érkező autó „driftelt” Tapolcán, tehetetlenül csapódott bele a vétlen fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NIS azért került szankciós listára, mert több mint 56 százalékban orosz tulajdonban van.","shortLead":"A NIS azért került szankciós listára, mert több mint 56 százalékban orosz tulajdonban van.","id":"20250112_Szijjarto-szerint-durvan-dragulhatnak-az-uzemanyagok-a-regionkban-miutan-az-USA-a-szerb-nemzeti-olajceget-is-szankcionalta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"8a7921ca-bc5e-4459-89dc-195ff3fe9f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Szijjarto-szerint-durvan-dragulhatnak-az-uzemanyagok-a-regionkban-miutan-az-USA-a-szerb-nemzeti-olajceget-is-szankcionalta","timestamp":"2025. január. 12. 11:24","title":"Szijjártó szerint durván drágulhatnak az üzemanyagok a régiónkban, miután az USA a szerb nemzeti olajcéget is szankcionálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","shortLead":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","id":"20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866.jpg","index":0,"item":"f1871353-28c6-4753-a608-84c036e1c9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","timestamp":"2025. január. 11. 15:06","title":"Kanada visszavág: ha Trump kereskedelmi háborút indít, lesz válaszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül, hogy közben elveszítenénk identitásunkat? – ezeket a kérdéseket boncolgatja Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatójának könyve. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül...","id":"20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"c3d7fc46-3756-4e24-89e1-bf7bb7249e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","timestamp":"2025. január. 11. 19:15","title":"Miért lesznek mindenkinek álmatlan éjszakái az MI miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok. ","shortLead":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került...","id":"20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"2b6ae126-a157-4432-8e84-4d75b2e6b959","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","timestamp":"2025. január. 12. 16:03","title":"Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]