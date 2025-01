Rövidesen mindenkihez megérkezik a Nintendo 2024 októberében bejelentett vekkere – igen, jól olvasta, a játékgyártó valóban előállt egy saját asztali órával Alarmo néven.

Az óra különböző nintendós hangeffekteket tud megszólaltatni ébresztő gyanánt – például a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a Super Mario Odyssey és a Pikmin 4 hangeffektjei is a repertoár részét képezik.

Az Alarmo beépített mozgásérzékelőkkel is rendelkezik, melyek képesek az alvásmonitorozásra – az ébresztés pedig fokozatosan hangosodik, ha nem kel fel, és csak akkor áll le, ha felül az ágyában az ember. Szolid erőszak.

Arról szólnak a pletykák, hogy mindent elsöprő premierrel nyithat a Nintendo új gépe Amilyen régóta várnak a felhasználók a Nintendo Switch utódjára, annyira nagy elánnal készül a vállalat a Switch 2 piacra dobására.

Mint a The Verge írja, az órát eddig csak a Nintendo Switch Online előfizetés birtokában lehetett beszerezni, márciustól azonban világszerte megvásárolható lesz – így Európában is, előfizetés nélkül. A Nintendo közlése szerint kiválasztott kereskedőktől lehet majd megvásárolni az eszközt, bár az még nem ismert, hogy melyek lesznek ezek. Előfizetés mellé 100 dollár volt az Alarmo, bizonyára hasonló árcédulára lehet majd számítani enélkül is – tehát valahol 40 000 forint körül alakulhat a magyar ára.

A vekkernél azonban sokkal izgalmasabb, hogy várhatóan már a napokban érkezik a Switch 2 a Nintendótól.

