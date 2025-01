Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7e335c32-c5c2-4c0d-b7ea-16dd1918e38b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyelország válaszlépéseket fontolgat Marcin Romanowski befogadása után.","shortLead":"Lengyelország válaszlépéseket fontolgat Marcin Romanowski befogadása után.","id":"20250113_varso-ijgyarto-istvan-diplomaciai-bojkott-kiutasitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e335c32-c5c2-4c0d-b7ea-16dd1918e38b.jpg","index":0,"item":"a461c3db-208f-4ecd-9a31-b8fa2c9b1c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_varso-ijgyarto-istvan-diplomaciai-bojkott-kiutasitas-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 12:49","title":"Diplomáciai bojkott alá vették a magyar nagykövetet Varsóban, a kiutasítása is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","id":"20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973.jpg","index":0,"item":"44e84250-90d3-4eac-9d91-2c2de5be4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","timestamp":"2025. január. 13. 08:41","title":"Az első nap 50 ezer új Tesla Model Y-t rendeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","shortLead":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","id":"20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb.jpg","index":0,"item":"fd33572d-917e-443f-8caa-fcf321a10952","keywords":null,"link":"/sport/20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","timestamp":"2025. január. 14. 22:01","title":"A NOB kicseréli a kopott olimpiai érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","shortLead":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","id":"20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f.jpg","index":0,"item":"fb44c4a0-c854-4212-86cc-f2f120c0b160","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","timestamp":"2025. január. 14. 10:04","title":"Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1909003b-30d9-42ff-aaf2-73a0b9358305","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kulka János maga vallott erről a róla szóló könyvben.","shortLead":"Kulka János maga vallott erről a róla szóló könyvben.","id":"20250113_lang-gyorgyi-kulka-janos-abortusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1909003b-30d9-42ff-aaf2-73a0b9358305.jpg","index":0,"item":"790c1569-c4d7-4034-a0c2-5b01a9f67b1b","keywords":null,"link":"/elet/20250113_lang-gyorgyi-kulka-janos-abortusz","timestamp":"2025. január. 13. 11:06","title":"Lang Györgyi kétszer is gyereket várt Kulka Jánostól, de mindkétszer elvetette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","shortLead":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","id":"20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b.jpg","index":0,"item":"d30c59d8-7438-4288-9893-6d3f86a2d740","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","timestamp":"2025. január. 14. 17:19","title":"Egy lengyel polgármester arról győzködi Elon Muskot, hogy vegye meg a városában található kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt hírszerzői tevékenységét.","shortLead":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt...","id":"20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0.jpg","index":0,"item":"a0538a6d-b781-481d-b6f2-e41947055a8b","keywords":null,"link":"/elet/20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","timestamp":"2025. január. 14. 12:57","title":"Szovjet kettős ügynök dolgozott a királyi udvarban, de a királynőnek tíz évig nem mondták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megválasztott elnököt a 2020-as választás eredményének megváltoztatására tett törvénytelen kísérlet miatt vádolták volna meg, de elnökként nem állítható bíróság elé.","shortLead":"A megválasztott elnököt a 2020-as választás eredményének megváltoztatására tett törvénytelen kísérlet miatt vádolták...","id":"20250114_donald-trump-usa-birosag-igazsagugyi-miniszterium-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"25c2640d-177d-4e7e-9bc7-c22a550af44f","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_donald-trump-usa-birosag-igazsagugyi-miniszterium-vad","timestamp":"2025. január. 14. 11:59","title":"Vád alá került volna Donald Trump, ha nem választják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]