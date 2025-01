Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is található.","shortLead":"A miniszterelnök is megfordult a hírek szerint abban a városban, ahol az ájurvédikus csodadoki kedvenc klinikája is...","id":"20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"4339e3e2-5e0a-4818-ad6c-0dc626c35093","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_orban-munnar-dzsungeltura-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 13:16","title":"Orbán bevette magát a dzsungelbe: Munnar városába látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","shortLead":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","id":"20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53.jpg","index":0,"item":"7cdb602b-eb65-4d93-b5b4-21e7e031582a","keywords":null,"link":"/elet/20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","timestamp":"2025. január. 13. 13:25","title":"A bosnyákok figyelnek legjobban a kézhigiéniára, a hollandok fele kézmosás nélkül távozik a mosdóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","shortLead":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","id":"20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c.jpg","index":0,"item":"e02cfb95-b398-49e8-9d0a-9710416abb20","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","timestamp":"2025. január. 13. 09:50","title":"Ez a tíz autó uralja az amerikai autópiacot: benzinfalók az élen, de közelít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","shortLead":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","id":"20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24.jpg","index":0,"item":"97458f26-dea4-461c-958c-a1ba916fd975","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 15. 06:39","title":"Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Örményország és az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","shortLead":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","id":"20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac.jpg","index":0,"item":"327e5132-1ae2-4084-9293-377e767e921c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","timestamp":"2025. január. 13. 18:36","title":"Oroszország és Irán stratégiai partnerségre lép, a védelmi együttműködés bővítése is szerepel a tervek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c09cb-c962-417c-8067-94869aa035de","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autósiskolák eddig nem szenvedték meg, hogy a középiskolásoknak ingyen jár az autósoktatás, sőt, sok szülő keresi őket azzal, hogy a gyerekük elvégezte az online képzést, de vizsgázni nem tud.","shortLead":"Az autósiskolák eddig nem szenvedték meg, hogy a középiskolásoknak ingyen jár az autósoktatás, sőt, sok szülő keresi...","id":"20250114_allami-ingyenjogositvany-vizsga-autos-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/815c09cb-c962-417c-8067-94869aa035de.jpg","index":0,"item":"28d4848b-df6c-449d-98eb-c2dffe46785e","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_allami-ingyenjogositvany-vizsga-autos-iskola","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Nehezen indul be az állami ingyenjogosítvány rendszere, sokaknak nincs hol vizsgázniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai kormány a Bloomberg értesülései szerint azt fontolgatja, hogy Elon Musk cégének, az X-nek adja el a TikTok amerikai üzletágát. A lépéssel a Trump-adminisztrációhoz is szeretnének eggyel közelebb kerülni.","shortLead":"A kínai kormány a Bloomberg értesülései szerint azt fontolgatja, hogy Elon Musk cégének, az X-nek adja el a TikTok...","id":"20250114_elon-musk-tiktok-egyesult-allamok-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"dd198c6e-e3bf-4a3c-bc89-61980d589bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_elon-musk-tiktok-egyesult-allamok-vasarlas","timestamp":"2025. január. 14. 08:35","title":"Elon Musk veheti meg a TikTok amerikai üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új földrészt fedeztek volna fel. Bemutatjuk a jeges sziget ismeretlen oldalát, amiből kiderül, miben hasonlít Ózd és Grönland, és miért akarja akár fegyverrel is megszerezni a szigetet Donald Trump.","shortLead":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új...","id":"20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c.jpg","index":0,"item":"162b6d79-4f85-4115-9fd7-572a4aa0b363","keywords":null,"link":"/360/20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","timestamp":"2025. január. 13. 14:30","title":"Veszélyes játékot játszik Trump Grönlandon – nyakunkon az új gyarmati korszak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]