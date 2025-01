Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati kultúra befogadásához elnyújtott, hosszú hatással. Ezért nehéz még ma is megérteni: micsoda klasszikus alkotásai voltak, milyen univerzális példabeszédei. Nekrológ.","shortLead":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati...","id":"20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2.jpg","index":0,"item":"ea7b9bdd-5edd-41ea-b9a8-5e0bd8546c42","keywords":null,"link":"/360/20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","timestamp":"2025. január. 17. 14:00","title":"Parászka Boróka: Vidék, metoo, Hollywood. Lynch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A megválasztott amerikai elnök felesküdött az illegális migránsok tömeges kitelepítésére, ami több mint tízmillió dokumentálatlan bevándorlót érinthet. A művelet borzasztó drága lenne, és mivel a célcsoport mélyen beépült az USA gazdaságának működésébe, hazaküldésük a mezőgazdaság és az építőipar bezuhanásához vezetne, de más szektorokat sem hagyna érintetlenül. ","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök felesküdött az illegális migránsok tömeges kitelepítésére, ami több mint tízmillió...","id":"20250117_Trump-illegalis-migracio-bevandorlok-tomeges-deportalas-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"a5048721-d8da-465c-8f25-f3d7818196b9","keywords":null,"link":"/360/20250117_Trump-illegalis-migracio-bevandorlok-tomeges-deportalas-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. január. 17. 10:00","title":"Az amerikai gazdaság sírját áshatja meg Trump, ha tényleg beváltja leghangosabb kampányígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425aab7b-82db-4194-9e6d-4a3dbe47dda0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence az elmúlt évek legfontosabb eredményeiről beszélt, csak meghívót felejtettek el küldeni rá.","shortLead":"Tuzson Bence az elmúlt évek legfontosabb eredményeiről beszélt, csak meghívót felejtettek el küldeni rá.","id":"20250116_Forrong-a-biroi-kar-ugyhogy-az-igazsagugyi-miniszter-inkabb-tartott-egy-sajto-nelkuli-sajtotajekoztatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/425aab7b-82db-4194-9e6d-4a3dbe47dda0.jpg","index":0,"item":"601db9d0-3bb7-4b88-a3e3-4086bc6c3088","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Forrong-a-biroi-kar-ugyhogy-az-igazsagugyi-miniszter-inkabb-tartott-egy-sajto-nelkuli-sajtotajekoztatot","timestamp":"2025. január. 16. 13:13","title":"Forrong a bírói kar, úgyhogy az igazságügyi miniszter inkább tartott egy sajtó nélküli sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","shortLead":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","id":"20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"dcd45b7e-2e20-4a78-b57a-af8066a4ec05","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","timestamp":"2025. január. 16. 18:58","title":"Holtan találtak egy hatgyerekes anyát körömi otthonában, a rendőrség szerint a haláleset rendkívülinek minősíthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","shortLead":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","id":"20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac.jpg","index":0,"item":"03aca0bc-9c33-4f62-9694-559da75f3ad4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 17. 17:29","title":"34 millió dollárral tolja meg az állam a Magyar-Kirgiz Alapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Aktuális nevű oldal októberben tért vissza, de november vége óta ismét hallgat.","shortLead":"Az Aktuális nevű oldal októberben tért vissza, de november vége óta ismét hallgat.","id":"20250117_aktualis-facebook-koltes-magyar-peter-tisza-part-lejaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92.jpg","index":0,"item":"57d8c91c-7cc5-4ea4-b6e0-be0abdb495f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_aktualis-facebook-koltes-magyar-peter-tisza-part-lejaratas","timestamp":"2025. január. 17. 08:15","title":"Húszmillió forintot költött Magyar Pétert lejárató videókra a Filep „A Kopasz” Dávidhoz köthető Facebook-oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","shortLead":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","id":"20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"bff85ef0-9ee1-46cc-9ea6-3f4f1a90755a","keywords":null,"link":"/360/20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","timestamp":"2025. január. 16. 07:30","title":"The New York Times-vendégkommentár: Amerikának nem szabad az orbáni utat követnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]